比基尼妹子跨坐！美員警值勤和她「下體磨蹭」　18禁畫面曝光惹議

▲紐約警察當街和比基尼辣妹上演「18禁」貼身熱舞，引發爭議。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

美國5日迎來勞動節連假的最後一天，紐約布魯克林區舉行時隔2屆來的首次大型實體「西印度日遊行」（West Indian Day Parade，又稱美國勞動節遊行），吸引許多民眾上街狂歡。不過，一名紐約警察被拍到和火辣的比基尼舞者公然磨蹭下體的18禁畫面，辣妹不僅跨坐熱舞，警察隨後也抱著她盡情享樂。

根據《紐約郵報》報導，「西印度日遊行」為西印度裔美國人一年一度的傳統大型活動，往年通常會吸引超過 200萬人參加，儘管Covid-19疫情大流行迫使過去2年的慶典縮減為一系列線上活動和小型聚會，但2022年宣布以「生活」（life）作為主題恢復遊行後，許多民眾又盛裝打扮重返街頭狂歡。

然而，網路上出現一則影片引發爭議。影片開頭可見，一名身穿比基尼的女舞者跨坐在年輕男性警察身上，下半身做出「騎乘」、扭臀等充滿性暗示的舞動，一旁眾人鼓吹喊道「向後仰，向後仰！」接著兩人越抱越緊，警察最後也用手環繞在女舞者背後，警察開心享受「激情熱舞」的場面就這樣公然在街頭上演。

紐約市警察局（NYPD）證實，這段令人臉紅心跳的影片中，穿著制服的男子確實是當天在遊行路段上值勤的紐約警察，但紐約市警局並不打算對這名同仁做出懲處。事實上，早在2011年「西印度日遊行」就已經發生過警察和狂歡者一起磨蹭跳舞的爭議事件，時任警察局長Ray Kelly表示，在如此熱鬧的慶典中巡邏員警被這種節日精神所吸引是很正常的。

對此，網友各持正反意見，有人認為警察沉溺在和女子的熱舞中，萬一突然被奪槍可能就會發生憾事，但也有人覺得這種事本來就每年都會發生。

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