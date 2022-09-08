獨／陳麗娜曝參選內幕！登板救援藍軍被轟爆　「3不」禮讓陳識明

▲曾喊「不競選連任」！陳麗娜壓線登記，黨內新人陳識明憤怒錯愕。（合成圖／記者林敬閔攝、翻攝陳識明FB粉絲專頁）



記者吳奕靖／高雄報導

高雄市國民黨議員陳麗娜從「交棒新人」再次登記參選，她首度談起這中間轉折變化，強調自己以為是「救援投手」登板，不會影響任何一個國民黨參選人的選情，也會讓國民黨多拿一席次，拿下四席全上的「勝投」，但沒想到卻被打成「罪人」，也是當初始料未及。她重申不願意打壓年輕人，也願意支持年輕人，所以選擇「最大的退步」，讓國民黨提名的年輕人陳識明保有他想要的空間。

「我以為我是來救援，救援國民黨，我是來讓國民黨選情更好，可以激勵到所有的基層國民黨員，同時可以增加席次協助後面議長選舉，所以我的認知是我回來是不會破壞到任何一個國民黨候選人的選情，同時還可以多拿一席，我的目標是這樣」，陳麗娜談起了自己當初深思之後的決定參選的考量以及評估，她自評是「抬升」的作用，不會有其他的副作用，所以才會接受國民黨高層的建議。

她坦言目前國民黨的選情的確非常低迷，自己觀看民調結果發現「現在有很多前鎮、小港區的國民黨選民選擇沈默」，她擔心這些票沒有投出來，會影響到市長的票也投不出來，所以自己回歸選舉之後，應該可以激勵到這些國民黨的支持者，達到四名國民黨的候選人「全壘打」的機會。

▲陳麗娜原先以為自己是國民黨的救援投手 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然國民黨高雄市黨部面對「負面聲浪」，最後有出來道歉表示「與參選人溝通不足的情況」，不過同黨新人參選人陳識明還是認為有擠壓到「參選空間」，陳麗娜說自己並沒有要打壓年輕人，也願意支持年輕人，所以選擇再讓步，後來才會跟黨內說「不推薦、不配票、不參與黨內在前鎮小港的造勢活動」，雖然自己還是國民黨員，選舉公報還是登載自己是國民黨，但是因為「三不」，儼然是「無黨籍」身份來參選，她說「麗娜，自己努力就好了」！

「只要在選舉場合，都有實力原則，任何候選人都是一樣，都是必須努力爭取選民的認同，最後才會有勝利的結果」，陳麗娜為這次的專訪，淡淡的做出這樣的結論，她也重申自己不是用國民黨籍來參選，也不忘呼籲請大家多支持黨內的年輕人蔡武宏跟陳識明。

▲陳麗娜強調這次是「無黨籍」身份，也呼籲大家多支持黨內年輕人 。（圖／記者吳奕靖攝）