蔣萬安喊別切割沈慧虹　黃珊珊堅持「沒說過」：別硬栽在我頭上

▲黃珊珊出席「國際健康綠色饗宴記者會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘7日表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾想找民進黨新竹市長參選人沈慧虹當台北市副市長，但黃珊珊於當天下午否認有此事。黃珊珊8日再強調，朋友就是朋友，沒說過就是沒說過，不要把沒說過的話栽在她頭上。

黃珊珊8日下午出席「國際健康綠色饗宴記者會」，會後接受媒體訪問。針對柯建銘稱黃珊珊找沈慧虹當台北市副市長一事，黃珊珊表示，自己根本不知道柯建銘在說什麼，副市長職權是由市長任命，不是她可以決定的，且台北市人口低於250萬人以下後，僅只有2席副市長，之後便遇缺不補，這是全世界都知道的事情，「我不知道柯總召在說什麼。」

黃珊珊提及，沈慧虹是她多年朋友，每個人都有很多朋友，包括民進黨台北市議員王世堅也是，許多人都有私下情誼，不用為了選舉而做政治操作，「在新竹市長選戰，我個人支持高虹安，希望大家不要做不必要的政治操作。」

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安稱「不用否認或切割」，黃珊珊強調，朋友就是朋友，朋友是沒有顏色的，不要用此方式貼標籤，「有說過就是有說過，沒說過就是沒說過，不要把我沒說過的話栽在我頭上。」