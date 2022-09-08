獨／突襲壓秒遭「內外夾殺」　陳麗娜現身酸綠營：端牛肉較重要　

▲高雄市國民黨議員陳麗娜表示「端牛肉會比我潑髒水好」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市國民黨五連霸議員陳麗娜宣布不參選今年的市議員選舉，決定「交棒新人」，沒想到卻在登記截止日「壓秒參選」，消息一出慘遭「內外夾殺」，綠營內部的反彈聲浪比同選區的同黨新人陳識明還要來得大，陳麗娜接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪時表示：「不要蹭我聲量，端牛肉會比潑我髒水好」。

就如同當初放棄五連霸交棒給新人，這個震撼彈已經讓地方夠震驚了，但沒想到就在2日選舉登記結束的前一刻，逆轉「最後一秒」殺進選委會登記，後者的餘震威力遠大於「交棒新人」，陳麗娜坦言對於現在面對「內外夾殺」的情況跟如同潮水般的批評，雖然早有準備，不過來者之大，陳麗娜笑著說「始料未及」。

「這是一個國民黨內部提名的問題，從自己正式進入參選的起跑點，就發生了風風雨雨，黨外的聲音比黨內還要強烈，我可以理解國民黨籍以外的人士，這麼熱烈的急著要打我」。陳麗娜分析自己成了箭靶的原因，她說：「因為小港、前鎮這次參選的新人頗多，其實聲量是有比較低迷的狀況，所以趁著這個點的時候，他們也可以同步發聲，替自己來製造聲量」，

另一方面，陳麗媽也強調：「這個區域裡面，有兩席的婦女保障名額，以目前的狀態來看，曾麗艷議長現在是比較穩定的，另外一席的婦女保障名額，以現在女性參選人來看的話，似乎是民進黨目前在這個民調上，稍微略高一點點，所以大家都在爭第二席的婦女保障名額，我這時候又回頭來參選，其實對所有女生的參選人，尤其在新人的部分就會產生極大的壓力」。

▲高雄市國民黨議員陳麗娜一臉微笑接受專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳麗娜也談到在前鎮、小港本來就是「藍綠支持比例懸殊，不論在漁會、農會、水利會或是地方團體上面，有很多是我們長期經營、互動，在這些區域裡面，有一些是屬於泛綠的部分，事實上他們在長期的互相合作，他們是看人而不看黨，選人不選黨，所以在這樣的情況下，當我不選的時候，這些人可能會回歸到原來色彩裡頭，去支持他們心中的候選人，但是我回歸來之後，這些票可能會被我同步拉回來，所以在地方上很多民意代表在原先設定的區塊，會產生一些票的板塊移動」，她直言很多候選人會因為我回來選舉，讓這場選舉會變得更熱鬧，在選票方面產生滿大的波動。

「國民黨外的好朋友，趁這個時間在炒聲量的時候，我想除了提高自己的知名度之外，更重要是展現自己的特色，讓人看到更不一樣，將來為地方上民眾服務的地方，未來都是人民的公僕，所以『端牛肉會比潑髒水』更好」！面對各方的聲浪，陳麗娜接受採訪，過程中都帶著一貫的甜美微笑，也沒有謾罵回應，只是單純奉勸每一個參選者應該回歸到各自努力，把自己的政策拿出來，贏得選民的支持。