這波疫情首例兒童腦炎死亡！2歲女童燒到39.8度「發病到死亡僅5天」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增29例新冠肺炎死亡個案，當中又確認一起兒童腦炎死亡，個案是2歲女童，就醫收住院期間一度高燒到39.8度，懷疑腦炎收治加護病房，後續檢查也發現急性腦病變及腦壓升高，從發病到死亡僅短短5天，死因為急性腦炎併多重器官衰竭；這也是這波BA.5為主的疫情以來首例的兒童腦炎死亡個案。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為13例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月28日至9月5日，死亡日期介於5月29日至9月5日。

▲指揮中心9/8公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，特殊死亡個案為2歲女童，無慢性病史，沒有打疫苗，8/30發燒，家用快篩陽性，當天有到醫院採檢PCR陽性，因為發燒持續、咳嗽、流鼻水、嘔吐等症狀，8/31再度就醫到急診收治住院，隔天9/1忽然出現意識改變、心博過速，高燒到39.8度，第一次頭部電腦斷層正常，但還是懷疑腦膜炎，且出現呼吸窘迫，轉加護病房收治，插管使用呼吸器，並給予瑞德西韋、降腦壓藥、免疫球蛋白等藥物治療。

後續病況持續惡化，再度追蹤頭部電腦斷層發現急性腦病變及腦壓升高，經積極救治仍不幸於9/3因為多重器官衰竭死亡；死因為急性腦炎併多重器官衰竭。

▲指揮中心9/8說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，國內目前累積兒童腦炎總計30人，當中有22人屬於5歲以下小朋友，5歲以下是染疫後罹患腦炎的高風險族群，提醒家長一定要讓小朋友接種一劑以上疫苗，增強染疫後的保護力，也降低重症、死亡發生機率。

羅一鈞也提醒，染疫兒童如果有相關重症警訊表徵，一定要緊及送醫，因為腦炎或有嚴重肺炎等狀況會導致小朋有病程變化相當快速需，必須立即就醫接受積極診治把握時間。

今日也通報182例中重症，當中156中症、26例重症個案；特殊重症個案有1例兒童MIS-C，為2歲女童，無慢性病沒打疫苗，7/6確診，8/29起發燒腹瀉，9/2經過診所轉介到醫院急診，經過抽血檢查發炎指數、凝血功能異常，診斷急性腸胃炎及疑似MIS-C收治住院，目前仍在一般病房住院中。

根據指揮中心統計，12歲以下兒童累積重症有203例，當中30例死亡；重症個案以MIS-C127最多，至於腦炎方面有通報重症30例，當中11例死亡。

▲指揮中心重申兒童病例居家照護送醫警訊。（圖／指揮中心提供）

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