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iPhone 14亮相！3款舊機降價最高砍6千　但這型號反更貴

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果今（8）日凌晨在秋季發表會亮相全系列iPhone 14，台灣官網目前已公開iPhone 14價格為27900元起，iPhone 14 Pro則為34900元起，而3款舊機型的價格也立刻調降1千至6千元，罕見的是，第三代iPhone SE的各容量機型反而是調漲。

雖然美國售價並未調漲，但台灣的價格卻有所波動。根據官網售價，iPhone 14為27900元起、iPhone 14 Plus為31900元起，另iPhone 14 Pro則為34900元起，iPhone 14 Pro Max 為38900元起。

▲▼iPhone 14全系列台灣售價。（圖／記者董美琪製）

▲iPhone 14全系列台灣售價。（圖／記者董美琪製）

官網調降售價的機型包括6.1吋iPhone 12，64GB從2.69萬元調降為2.09萬元，128GB從2.85萬元調降為2.25萬元，256GB從3.2萬元調降為2.6萬元，全數調降6千元。

另6.1吋iPhone 13各容量版本機型的下修幅度為1千元，128GB從2.59萬元調降為2.49萬元，256GB從2.94萬元調降為2.84萬元，512GB從3.64萬元調降為3.54萬元。

5.4吋iPhone 13 mini則是各機型調降2千元，128GB從2.29萬元調降為2.09萬元，256GB從2.64萬元調降為2.44萬元，512GB從3.34萬元調降為3.14萬元。

今年3月上市、支援5G的4.7吋iPhone SE 第三代卻反常的調漲，各容量版本上漲1千元，64GB從1.39萬元調漲為1.49萬元，128GB從1.55萬元調漲為1.65萬元，256GB從1.9萬元調漲為2萬元。

▼第三代iPhone SE在降價潮中反而調漲。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼iPhone SE3，第三代iPhone SE，2022年版iPhone SE 。（圖／翻攝蘋果官網）

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iPhone 14 Pro亮相！多年瀏海螢幕走入歷史

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