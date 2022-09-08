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終於「剪瀏海」！iPhone 14全系列登場　價格、亮點總整理

▲▼iPhone 14 and iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 系列。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14全系列終於與果粉見面，這次發表會中，蘋果一共發布了四大機型，包含包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Plus、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Plus，此次也盤點發表會中出現的新功能與規格，給想購買的消費者參考。

首先是初階機款的iPhone 14與iPhone 14 Plus，首先初階機款新增了6.7吋iPhone 14‌ Plus，這是蘋果第一款的大螢幕便宜iPhone，預計會受到許多消費者喜愛，備全新雙相機系統、「車禍偵測」功能、智慧型手機業界首創利用衛星的「SOS 緊急服務」安全功能，以及 iPhone 歷來最持久的電池續航力。

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 鏡頭。（圖／蘋果官網）

此外，也宣布美國版的iPhone 14都將使用eSIM，不需要透過實體SIM卡就可以獲得通訊商的服務，也更加安全，就算手機掉了也無法移除。並且增加兩個新安全功能，也支援車禍監測功能與衛星SOS功能。

衛星連線需要在戶外，接入此網路的方法過去都需要透過無線電與昂貴的設備，但現在透過iPhone 14也能夠實現，透過iPhone 14的指示，將手機指向衛星，就可以在緊急狀況上求救並且發送求救訊息，不到15秒就能發送。此新服務將從11月開始推出。

目前在售價上，iPhone 14為 27900元起，而iPhone 14 Plus為31900元起，對比去年相同機型，iPhone 14上漲2000元。提供午夜色、藍色、星光色、紫色和 紅色外觀選擇，並提供三種容量可選，產品於 9 月 9 日開放預購，iPhone 14 於 9 月 16 日開始供貨，iPhone 14 Plus 於 10 月 7 日開始供貨。

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

iPhone 14 Pro

而最受關注的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，從外觀上就看出大不同，首先將瀏海螢幕取消，改為藥丸型打孔，並且推出了紫色新色可供選擇。

在硬體上最關鍵就是搭載全新的A16處理器，配備兩個高效能核心和四個高效率核心，全新 6 核心 CPU 比市場上其他晶片快 40%。而Pro 系列首次推出新的 4,800 萬像素主相機，配備四合一像素感光元件，能針對拍攝的照片做適應調整，帶來令人驚豔的低光源拍攝功能，並將照片尺寸保持在實用的 1,200 萬像素。

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Pro鏡頭系統升級。（圖／蘋果）

新機搭載具備「永遠顯示」功能的顯示器，利用全新的 1Hz 更新頻率和多項節能技術，首次於 iPhone 顯示器上帶來「永遠顯示」功能。這讓新的「鎖定畫面」變得更實用，一眼便能掌握時間、小工具和「即時動態」。

「動態島」帶來與 iPhone 互動的新方式，模糊了軟硬體界線的設計特色，能即時調整變化以顯示重要的提示、通知和活動。隨著「動態島」功能的推出，「原深感測」相機也經過重新設計，以減少在顯示區域上佔用的空間。

「動態島」會在不干擾螢幕上內容的情況下一直保持啟用狀態，讓使用者僅須長按一下，便能更輕鬆地使用各項控制功能。「地圖」、「音樂」或「計時器」等持續進行的背景活動，將保持可見且可互動的狀態，「動態島」也能透過「即時動態」功能，讓 iOS 16 中第三方 app 提供體育賽事比分或共乘等即時資訊。

將提供四款顏色，包含新色深紫色、銀色、金色和太空黑色。將於 9 月 9 日開放預訂，9 月 16 日開始供貨。官網售價iPhone 14 Pro為 34900 元起，iPhone 14 Pro Max 為 38900元起。

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ET快訊
iPhone 14 Pro亮相！多年瀏海螢幕走入歷史

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