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iPhone 14十大亮點總盤點！台灣貴2千27900起　明預購、9／13上市

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14全系列明起開放預購。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）今（8日）秋季發表會上發布全新iPhone 14系列，iPhone 14 Pro系列外觀是自iPhone X問世5年以來最大改變，螢幕也剪去瀏海改採藥丸狀挖孔設計，還帶來軟體整合的互動顯示，更有新顏色亮相。受匯率影響，台灣機型都比前代上漲2000元，最便宜的iPhone 14為2萬7900元起。

全新暗紫色登場

蘋果今年主打紫色，iPhone 14與iPhone 14 Plus機型新增了紫色選項，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max則是推出暗紫色。

動態島螢幕

蘋果剪去iPhone X以來一直保留的螢幕瀏海，iPhone 14 Pro共2款機型採取藥丸狀設計之外，還搭配軟體顯示，蘋果命名為「動態島」，往後各種通知、顯示和連接狀態都會在動態島中隨狀態呈現。

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲螢幕藥丸狀挖孔設計。（圖／蘋果）

永遠顯示功能

iPhone 14 Pro系列螢幕更新率可從1Hz到120Hz，最低的1Hz顯示亮度可以接近調到最暗的螢幕亮度，並有省電效果，以維持「永遠顯示」功能，還能與鎖定畫面配合調整顏色。最大亮度也到峰值2000 尼特，相當於ProDisplay XDR等級，對比度達200萬比1。

iPhone 14 Pro系列相機大升級

蘋果自iPhone 6s以來就一直維持相機1200萬像素，這次iPhone 14 Pro主相機首次提升，一舉上升至4800萬像素並支援4合1像素合併的主鏡頭，輸出實際大小1200萬像素的照片。

升級的超廣角鏡頭擁有f/2.2光圈、120度廣角視野，進光量增加3倍，微距攝影更加清晰。望遠鏡頭為f/2.8光圈，提供3倍光學變焦，進光量增加2倍。

全新動作模式錄影

透過第二代感光元件位移式光學影像穩定功能，加上改進的影像處理器，加入動作模式錄影，可以拍攝如運動相機防抖效果的極高動態範圍錄影，例如跑步、騎車，仍具有穩定清楚的效果。

▲▼iPhone 14還有車禍偵測緊急撥打求助電話功能，以及全新動態模式錄影。（圖／取自蘋果官網）

▲全新動作模式錄影。（圖／取自蘋果官網）

A16晶片

iPhone 14 Pro系列與一般版的機型差異不只在相機、顏色和永遠顯示功能，晶片方面更有所升級。全新A16仿生晶片將是蘋果歷代最強大的晶片，節能效果比A15仿生晶片提高20％。

續航力UP

iPhone 14 Pro Max電池續航力提升，影片播放時間達29小時，但整體重量沒有明顯增加，相比iPhone 13 Pro Max的238公克，iPhone 14 Pro Max重量為240公克，在體積和重量方面沒有加大，得力於A16晶片更好的節能效果。

車禍偵測

Apple Watch S8/Pro具備車禍偵測功能，iPhone 14全系列同樣也有，透過能偵測高達256G的全新雙核心g值加速度計，以及新的高動態範圍陀螺儀，識別碰撞音量以及偵測氣壓改變，手機得以偵測嚴重車禍，還能自動撥打緊急求助電話。

▲▼iPhone 14還有車禍偵測緊急撥打求助電話功能，以及全新動態模式錄影。（圖／取自蘋果官網）

▲偵測到嚴重車禍後，手機可自動撥打緊急求助電話。（圖／取自蘋果官網）

衛星通訊功能

此前盛傳已久的衛星連接SOS功能正式亮相，iPhone 14系列可連接到特定衛星訊號，只要將手機指向天空就能和衛星保持連接，成功接上後可使用預設的求救文本發送文字訊息。非急難狀態時，用戶也可透過Find My分享衛星位置，讓親友知道所在。

這項功能在美國和加拿大首先啟用，只要購買iPhone 14系列手機就可免費享2年服務。此外，美國的iPhone 14系列也首次捨棄實體 SIM 卡，全採eSIM，讓iPhone離無接孔更進一步，預計之後推展到更多國家。

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 Plus上市日期延後。（圖／蘋果官網）

台灣上市時間整理，售價全面上漲

9月9日開放預購，13日上市，唯獨iPhone 14 Plus延後至10月7日上市，其他3款機型13日起都可買到。

台灣售價方面

iPhone 14：2萬7900元起

iPhone 14 Plus：3萬1900元起

iPhone 14 Pro：3萬4900元

iPhone 14 Pro Max：3萬6900元

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ET快訊
iPhone 14 Pro亮相！多年瀏海螢幕走入歷史

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