iPhone 14 Pro剪瀏海　全新「動態島」超強功能一次看

記者葉國吏／綜合報導

蘋果iPhone 14亮相，其中6.1吋的iPhone 14 Pro、6.7吋iPhone 14 Pro Max首度剪掉瀏海，將前前置鏡頭與新通知UI合併設計成「動態島」（Dynamic Island），而且運用app的設計，成功讓前置鏡頭如同消失一樣。

▲iPhone 14 Pro的「動態島」（Dynamic Island）成這次一大亮點。（圖／翻攝YouTube／Applem，下同）

這次亮相的「動態島」前置鏡頭，外型如藥丸設計，能夠即時調整變化顯示重要提示、通知和活動，動態島還可以在鎖定畫面上永遠顯示時間等訊息。

另外，蘋果公司也利用app設計，讓動態島如同不存在一樣。在發佈會上的示範影片上可以看到，播放音樂時，動態島會擴大變成音樂播放、暫停等功能鍵；連接上AirPods時就會變成顯示電量等圖示。

第三方app也將會搭配動態島功能，甚至在用Lyft叫車或是導航時，還能看到動態島會大變形，讓使用者在用應用程式時感覺不到動態島的突兀。iPhone 14 Pro這次提供深紫、銀、金、太空黑，容量則有128GB、256GB、512GB、1TB，建議售價34900元起，台灣列在首波開賣，明天晚上8點起開放預購，9月16日開始供貨。