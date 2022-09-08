三大關鍵新品亮相！蘋果發表會盤點看這裡

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會終於登場，此次總共發布三大品項，包含iPhone 14系列、Apple Watch與AirPods Pro。其中iPhone包含四大機型，而Apple Watch則有三款選擇。

▲iPhone 14 and iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

iPhone 14系列

iPhone 14、iPhone 14 Plus

蘋果發布四款iPhone 14‌機型，包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Plus、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Plus。mini機型確定正式走入歷史，喜歡小手機的消費者只能購買iPhone 13 mini或是iPhone SE系列。

首先初階機款新增了6.7吋iPhone 14‌ Plus，這是蘋果第一款的大螢幕便宜iPhone，預計會受到許多消費者喜愛，備全新雙相機系統、「車禍偵測」功能、智慧型手機業界首創利用衛星的「SOS 緊急服務」安全功能，以及 iPhone 歷來最持久的電池續航力。

iPhone 14 與 iPhone 14 Plus 將提供午夜色、藍色、星光色、紫色和 紅色外觀選擇，並提供三種容量可選，產品於 9 月 9 日開放預購，iPhone 14 於 9 月 16 日開始供貨，iPhone 14 Plus 於 10 月 7 日開始供貨。

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

許多果粉最期待的就是今年的Pro系列，這也是蘋果在iPhone X系列後終於告別了瀏海設計，不同於原先預計會採用「驚嘆號」挖孔螢幕，這次的挖孔設計類似於一個藥丸。

此次新機搭載具備「永遠顯示」功能的顯示器、iPhone 史上第一個 4,800 萬像素相機、「車禍偵測」功能、利用衛星的「SOS 緊急服務」，以及透過「動態島」以創新方式接收通知與活動。

兩種機型分別提供 6.1 吋和 6.7 吋兩種尺寸，將提供四款顏色，包含新色深紫色、銀色、金色和太空黑色。將於 9 月 9 日開放預訂，9 月 16 日開始供貨。

Apple Watch

Apple Watch Series 8、SE

具備新的溫度感測器，可以應用在月經週期功能，計算排卵期，雙感應器可以提升測量精準，蘋果也表示，晚間的溫度偵測會更加準確，準確到0.1度。對想要懷孕的女性更加方便。

▲Apple Watch Series 8。（圖／蘋果）

此外，在安全功能上，也新增車禍偵測，可以自動偵測是否有嚴重車禍發生，並且自動報警，最新的感應器可以感受到手錶震動狀態，並結合演算法，讓其更加準確，關注四種車禍問題，包含正面、側面、追尾與翻車。

此次電池為18小時續航，可以讓其在低功耗狀態運行，使用時間達36小時，暫時關閉部分功能，盡可能節省電量，也支援國際漫遊功能，全球有30家廠商支援，目前有四種顏色可以選擇。今日可預約，16日開始販售。

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 採用 49mm 鈦金屬錶殼與平整藍寶石水晶玻璃錶面，造就迄今最大、最亮的 Apple Watch 顯示器，可自訂的「動作」按鈕讓各種實用功能唾手可得。

▲Apple Watch Ultra。（圖／蘋果）

Apple Watch Ultra 擁有 Apple Watch 中最長的電池續航力，一般使用情況下最高可達 36 小時。此外，還有適合多日使用的全新低耗電設定，可延長電池續航力至 60 小時。「尋路者」錶面專為尺寸加大的 Apple Watch Ultra 顯示器設計，包含內建指南針的錶盤以及可容納至多八個複雜功能的空間。

Apple Watch Ultra 同時推出越野錶環、高山錶環及海洋錶帶三款新錶帶，提供適合每一種冒險的安全性與舒適性。Apple Watch Ultra 今日起開放訂購，並於 9 月 23 日起開始供貨。

▲AirPods Pro。（圖／蘋果）

AirPods Pro 2

搭載全新 H2 晶片，AirPods Pro 大幅升級「主動式降噪」和「通透模式」，更打造獨特且身歷其境的「空間音訊」聆聽體驗。現在，顧客能使用觸控控制直接觸碰耳機柄以控制媒體播放和音量調整，享有更持久的電池續航力、全新充電盒，以及更為服貼的耳塞套尺寸。

AirPods Pro將於日後在台灣開放線上和 Apple Store app 預訂，並於今年稍晚開始供貨。