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阿堂鹹粥一碗260太貴？謝龍介揭1原因讓「價格回不去」：問題在這

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒，惟阿堂鹹粥似乎不受漲價風波影響，店內仍佳滿用餐的顧客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒。（圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台南美食「阿堂鹹粥」近日再漲價，一碗魚肚粥價格260元，比去年貴了3成，引發民眾不滿。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介則出面幫業者緩頰，表示是因政府推動「漁電共生」，在魚塭種電，導致虱目魚養殖數量變少，魚價才會居高不下，讓阿堂鹹粥價格「回不去了」。

謝龍介接受節目《政新鮮》專訪時談到，現在菜市場一斤虱目魚就要70元左右，加上處理魚肚的人工費用、魚販在市場販售要提高15元價格，一片魚肚的成本就要100多元，之後店家還要負擔鹹粥、高湯、配料等其他成本，還有稅金、員工薪水要支付，因此就只能把壓力轉嫁到虱目魚粥的價格上。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，韓國瑜要組出經濟夢幻團隊，才能贏大選。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市長參選人謝龍介。（資料照／記者林悅翻攝）

謝龍介認為，之後魚價若掉回一斤35元，店家應該要把售價調回一碗230元才公平，但他也坦言「很難回去」，因為「魚電共生」政策在魚塭架設大量太陽光電板，發展再生能源的同時卻也阻擋了太陽照射，讓魚塭水溫降低，若是遇到一點寒流，水溫降到攝氏12度半，虱目魚就會像是中風一般無法進食，即使溫度回升也沒用。

謝龍介強調，他也不是在支持阿堂鹹粥漲價，畢竟是代表台南的品牌，但綜合電費、人工、原物料漲價等因素，再加上漁電共生面積更擴大後，虱目魚越來越少，導致產地也漲價，那民眾要吃便宜的虱目魚，就越來越難了。

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