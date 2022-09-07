朱立倫自稱「一定會勝選」　民進黨：背離台灣主流民意

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／國民黨文傳會提供）

記者呂晏慈／台北報導

外媒「德國之聲」刊出國民黨主席朱立倫專訪，引發關注，民進黨發言人謝佩芬7日諷刺說，朱立倫在專訪中面對記者提出政大選研中心民調，國民黨支持度已下降到14%時，惱羞成怒地說是錯誤訊息，還態度傲慢揚言年底選舉國民黨一定會勝選，最後甚至直接打斷與記者對話，以「時間到了」強制結束專訪，整個回答記者提問內容荒腔走板、貽笑國際，完全背離台灣主流民意。

謝佩芬指出，朱立倫於專訪中一再強調「與中國對話才能避戰」、「國民黨立場是維持現狀」，但卻完全無視記者所提出的「習近平不想要現狀」、「對話也無法阻止獨裁者開戰」、「如何說服習近平不要實現中國夢」等非常現實的問題，不斷答非所問、自說自話，甚至一味地把兩岸關係緊張的責任推到民進黨政府身上，對中共當局則是輕輕放下，連記者也質疑朱立倫的看法是否過於天真？

謝佩芬強調，當記者質疑朱立倫今年7月在美國曾表示「九二共識是沒有共識的共識」，但卻被中國說是「任意扭曲」、要朱「保持頭腦清醒」、「站在歷史正確的一邊」，就像是中共對其訓示與霸凌，很遺憾看到，朱立倫對此關鍵問題的回應是搪塞、敷衍、迴避，完全不願正面面對，由此凸顯，朱立倫之前在美國說「九二共識」是「沒有共識的共識」，一回到台灣，要表現給中國看，「九二共識」又有共識了。

謝佩芬表示，2019年習五條已經明確表示「九二共識」就是「同屬一中」、「一國兩制」，而從各項民調也可以發現台灣民眾完全不接受中共當局的說法，可是朱立倫卻完全視而不見。她質疑，所謂國民黨政策綱領中的「反對台獨及一國兩制」、「九二共識、一中各表」，一旦遇到有中共的場合就會自我閹割變成「堅持九二共識、反台獨」，完全背離自己的主張與台灣民眾的看法。

謝佩芬說，國民黨身為台灣最大反對黨，在兩岸關係上完全不願與台灣民眾溝通，只會與中共當局唱和，甚至選擇繼續以虛假的「九二共識」欺騙台灣民眾，朱立倫還狂妄傲慢地以為這樣做能讓國民黨在年底勝選？她認為，朱立倫對兩岸關係的天真想法根本無法應對兩岸問題，其說法完全不以台灣民眾為優先而只考慮國共兩黨利益，必須給予最嚴厲的譴責。