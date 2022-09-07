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桌球對決！陳時中PK東奧銅牌「狂拿一分」　國手曝原因：失神了

▲陳時中邀請桌球國手鄭怡靜對戰。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲陳時中邀請桌球國手鄭怡靜對戰。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

政治中心／綜合報導

台北市長參選人陳時中行程滿檔，他5日在臉書發文表示，自己其實是桌球愛好者，因此邀請東京奧運銅牌國手鄭怡靜來做對戰練習，最終在對方的拍下拿到了寶貴的一分。而鄭怡靜7日也透露失分原因，鄭表示，陳時中的樣子讓自己想到看防疫記者會的日子，「阿中部長的聲音使我在切磋的過程失了神，被狂拿一分！謝謝阿中部長的鼓勵及祝福！」

高雄市長陳其邁日前在臉書分享與「桌球教父」莊智淵打球的照片說到，自己和他打球「實在是自不量力」。陳時中則表示，看到陳其邁與莊智淵對打，自己也技癢，所以找來2020東奧混雙銅牌選手鄭怡靜對打，自己使出渾身解數狂拿一分。

對於和陳時中打桌球，鄭怡靜指出，很開心能與阿中部長切磋球技，「剛開始見到阿中部長本人我有點害羞，小編常常說我像烏龍派出所裡面的本田先生一樣，我握到球拍一整個人就不一樣了！」

對於失分原因，鄭怡靜表示，陳時中親切和藹的樣子讓自己想到，在電視上看防疫記者會的日子，「阿中部長讓人安心感十足的聲音使我在切磋的過程失了神，被狂拿一分！謝謝阿中部長的鼓勵及祝福！」

除桌球外，陳時中6日原本還規劃要與「台灣飛人」陳信安合體，赴新生橋下打籃球，推廣運動風氣。無奈到了現場後，因為門口貼有告示「行政中立全民得益」，還遭現場管理員阻擋進入，幾經協調未果，只能調整行程改先受訪，只在場外觀看、並未下場打籃球，最後提早結束活動。

針對陳時中近日增加不少「陽光行程」，不少網友也紛紛笑稱「讚，時中又加分了，不愧是人設隨時變動的時神」、「時鐘宇宙又多一個分身了」、「明天會不會變柔道高手」、「阿中多元宇宙」、「想不到選個台北市長，什麼都會了」、「時中宇宙又擴張了」，不過也有人批評「可憐 ，為選票當演員」、「東蹭蹭、西蹭蹭」。

對於陳時中選舉策略，藍營也批評，陳時中近來為爭取年輕人選票，與網紅合作推出免治馬桶座卻有偷窺橋段等影片，人設變來變去，而且玩過頭。

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