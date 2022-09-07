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大陸 大陸焦點 特派現場

2022昆台中秋燈會今登場　周莊鎮光影秀「重現古時情懷」

記者任以芳／綜合報導

中秋節前夕，大陸江蘇省昆山市將於9月7日至10月7日舉行2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會，從9月7日至8日共有三場大型主旨活動。今晚率先登場的是第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動暨昆山慧聚廣場「寶島又一村」文旅商業街開街，同時舉行中秋點亮燈儀式，相關整體燈會將持續一個月。

今年，昆山主辦單位在慧聚廣場、周莊、澱山湖、錦溪打造四大主題燈區，同時推廣旅遊度假區和錦澱週。該活動主要推度兩岸產業合作試驗區建設，深入落實《江蘇省對台經濟文化交流合作促進條例》，持續擦亮「元宵在台灣，中秋在昆山」特色品牌，促進兩岸經貿、文化、旅遊等領域交流合作以及昆山文旅經濟。

▲▼ 大陸江蘇省昆山市將於9月7日至10月7日舉行2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會 。（圖／昆山燈會主辦單位提供）

活動期間將舉辦兩岸文化交流、燈會嘉年華、主題宣傳、文旅惠民等系列特色主題活動；燈會期間，兩岸文化交流活動同步開展。慧聚廣場將舉辦第三屆「昆山媽祖杯」海峽兩岸青年花燈設計比賽、特色美食SHOW、開發區台協分會慈善園遊會、第十二「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢壘邀請賽等活動。

另外，「花開並蒂 燈映兩岸」2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈儀式暨第二十七屆中國周莊國際旅遊節開幕式在周莊鎮南湖灣舉辦，透過歌舞晚會和沉浸式情景演繹，展現兩岸融合發展。亮燈儀式現場，將釋出一款以兩岸人文風景為元素的NFT《花開並蒂情牽兩岸》繪畫藏品。

本屆燈會活動預計持續1個月，周莊鎮將依託文創光影景觀，結合流行元素，設計夜間旅遊消費場景，在台灣老街和水鄉古鎮片區打造「星星的故鄉」、「花火市集」和「明月共此時」文創快閃店，打造浪漫星空下適合遊客休閒、娛樂、消費的旅遊體驗空間。

▲▼ 大陸江蘇省昆山市將於9月7日至10月7日舉行2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會 。（圖／昆山燈會主辦單位提供）

活動也結合網紅場景、街區打造，在南湖秋月園、花巷雨巷等地組織國風、現代風格舞蹈演藝。國風夜周莊「主題快閃秀」將以國風、漢服為元素，藉助光影夜戲、場景組合演繹夜周莊繁華盛景。「不夜的精彩」直播帶貨周將整合本地特產、燈會文創、旅遊套餐，開展蘇式生活、美食、非遺類直播銷售，擴大燈會文商旅融合效益。

本屆燈會參與單位有大陸國台辦、文化和旅遊部、江蘇省台辦、省文旅廳和台灣中華兩岸交流協會，昆山市政府主辦。燈會以「花開並蒂 燈映兩岸」為主題，一共三場主旨活動，從9月7日至8日包括江蘇昆山市將舉辦2022兩岸工業網際網路融合發展研討會、第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動暨昆山慧聚廣場「寶島又一村」文旅商業街開街、2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈交流活動。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2022.3.16 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前也指出，近年來，江蘇昆山持續打造對台交流合作最佳承載地。2022年擬舉辦59項深化昆台經濟社會文化交流合作系列活動，涉及經濟、科技、教育、醫療、文化等多個領域，為促進昆台兩地交流、深化務實合作發揮積極作用。

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