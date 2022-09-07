馳援四川瀘定6.8地震　台企捐出首筆440萬賑災款

▲廣達集團。（圖／四川省台辦提供）

記者魏有德／綜合報導

四川甘孜州瀘定縣5日出現規模6.8的地震，已造成72人遇難，成為自2017年以來，四川遭遇的最嚴重地震災害。地震發生後，大陸各界出動救援隊伍及投入賑災募款，在四川的台企也不落人後，首筆由廣達集團全資子公司達豐（重慶）電腦有限公司捐出的100萬元人民幣（約440萬元新台幣）賑災款項已全數進入指定帳戶。

▲瀘定地震救災人員搭起簡易木橋運送受傷民眾。（圖／CFP）

甘孜藏族自治州慈善總會帳戶在昨（6）日下午3時30分出現首筆台資企業捐款，金額為100萬元人民幣，捐款方為廣達集團的全資子公司達豐（重慶）電腦有限公司。公開資訊顯示，該公司以生產筆記型電腦為主，還兼顧其他IT產品的生產及代工，年產值破千億元人民幣。

董事長黃健堂表示，「得知四川瀘定縣發生地震災情，非常希望盡到企業的社會責任，為瀘定縣地震救援和災後重建盡綿薄之力，作為扎根重慶的台資企業，不僅川渝一家親，兩岸更是一家人，在重慶市台辦及四川省台辦的搭橋對接下，當代表企業心意的100萬元捐款進入指定帳戶，我們也終於安心，並會持續關注災情發展和後續災後重建工作。」

據了解，達豐（重慶）電腦有限公司在2017年九寨溝「8.8」地震時，也曾發揮愛心，向災區捐款200萬元人民幣。

瀘定縣本次地震災情經統計已造成72人遇難，截至6日17時，已出動抗震救災人力2700餘人，累計轉移民眾3951人、救治傷患270餘人、醫療巡診1300人次、搶通道路2990餘公尺、搭建帳篷近1000頂、搬運物資293噸。