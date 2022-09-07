成都新增3例台灣入境感染者　台企用「防疫泡泡」隔絕疫情維持生產

▲成都全員核酸期間加強人車管理。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

四川成都本輪疫情至今（7）日仍有1036名確診病例，封控措施仍持續，力求達成社會面清零的目標。根據成都疫情通報顯示，9月6日0至24時，新增本土確診病例73例、無症狀感染者48例。新增境外輸入確診病例4例及無症狀感染者6例，其中，有1名確診者及2名無症狀感染者來自台灣。

▲四川台企在疫情下採取「防疫泡泡」措施，讓員工駐廠維持生產。（圖／四川省台辦提供）

面對疫情考驗，位於成都的台廠也祭出「防疫泡泡」應對，力保生產線順暢，同時保證民生物資供應不致匱乏。

據了解，身為民生保供企業的台企康師傅廠區位於成都溫江區，廠內員工在「防疫泡泡」內持續生產，盡最大努力保障物資生產和供應。康師傅西南地區辦公室主任譚莉表示，

「疫情下，公司有700多員工參與閉環管理，實現每日12萬箱的生產力。」

譚莉提到，企業安全保供成績與當地政府的指導協調密不可分，「園區管委會專門組織企業學習《企業閉環生產工作方案》，相關領導還現場關懷員工閉環管理食宿安排，並為工廠供貨車輛協調辦理綠色通行證，街道主動為企業增設全員核酸檢測點位，幫助我們在抓好防疫的前提下實現高效生產。」

康師傅旗下「全家」便利店同樣採用24小時營業方式方便市民生活。譚莉強調，「全家」成都門市數達169家，除18家配合疫情防控閉店外，其餘151家店均正常營業，並提供線上下單業務，「倉庫的貨源達到18天以上庫存，單日鮮食有3萬多份，整體貨源充足，有信心打贏這場疫情防控阻擊戰。」

此外，在成都落地近20年的台玻成都玻璃有限公司也讓近4000名員工在廠內閉環，因應疫情帶來的不便。疫情期間，台玻成都生產車間內機器仍不停運轉，每日可生產高檔浮法玻璃1500噸，深加工玻璃產品600餘噸。

台玻成都玻璃有限公司總經理李廣玉表示，「目前生產能力和疫情之前持平，只要產業鏈下遊客戶不停工，生產後發貨也不受影響。」同時，成都市高性能纖維材料產業功能區管理委員會也協調行軍床以及食品供應，透過每日無接觸配送雞蛋、青菜、肉類等生鮮物資，讓閉環駐廠的員工能安心生產。

公開資訊顯示，台玻主要生產高檔浮法玻璃、低輻射玻璃等建築玻璃，該公司年均銷售額超10億元人民幣，是中西部地區最大的浮法玻璃及深加工玻璃生產基地之一。