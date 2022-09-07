與弱勢家庭慶中秋　謝福弘：打造一個「人人為善的溫馨苗栗」

▲苗栗縣長參選人謝福弘夫妻7日下午受邀參加弱勢家庭中秋節活動，瞭解弱勢家庭需要的協助與關懷。（圖／謝福弘競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長參選人謝福弘，7日下午受邀參加民間發起為弱勢家庭提前過中秋節的活動，提早感受中秋烤肉的歡樂滋味，謝福弘也帶著妻子黃璟芬一起出席，除了關心特殊教育家庭面臨的問題，也開心跟小朋友一起過節，氣氛十分溫馨。

這場活動由民間人士「刺青哥行善團」發起，並捐出80隻烤雞給孩童享用，「髮瑟精剪」也提供義剪，為小朋友們打理髮型。謝福弘在參與活動過程中，除了與小朋友互動，更重要的是能夠親身聆聽家長們對於縣府社福相關政策的看法，或是縣府可以加強的部分，溫馨的午後行程讓謝福弘直呼獲益良多。

謝福弘表示，台灣社會持續面臨少子化，苗栗的新生兒出生率持續創新低，日前私立大成高中發生停學的狀況，如何避免再次發生而影響特教生的權益是需要正視的問題。未來若當選苗栗縣長將會請自己曾擔任英文老師的夫人黃璟芬，一起投入教育及社福的工作，一起參加公益，希望能起帶頭作用，打造一個「人人為善的溫馨苗栗」。

謝福弘說，在忙碌的選戰行程中，這場溫馨的關懷活動，除了讓人感受社會暖暖的善意，也讓他看見弱勢需要的協助與關懷，未來將可更精準且效率的規劃社福政策。