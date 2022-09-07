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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵點名蔣團隊「政二代集大成」：根本政壇奇蹟

▲▼台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中團隊遭爆料是政二代聯軍，包含內政部長徐國勇女兒、法務部次長蔡碧仲女兒、前考試院長姚嘉文女兒等都在其中。對此，陳時中競選辦公室發言人、立委林楚茵表示，這些「政二代」都是默默工作的幕僚，並點名蔣萬安團隊，完全是集政二代、政三代、政四代之大成，也算是政壇奇蹟，是不是也要退選、離開政壇？

林楚茵表示，自己每天在陳時中競選總部，陪阿中跑行程、主持活動、媒體回應，如果不是這次徐巧芯竊取名單、洩漏個資，她還真的不知道，原來每次背後幫忙遞麥克風、遞茶水、順活動流程的助理們的爸爸是誰，「因為他們都是默默工作的幕僚，就跟楚茵辦公室助理的工作內容差不多」。

林楚茵說，在阿中團隊的政二代都是基層工作、不只無利可圖，也不是佔據超越能力的降落傘，蔣萬安竟縱容他的團隊點名這些政二代、汙名化他們、逼他們離開阿中團隊。

「我就問，這些國民黨立委、議員政二代是不是也要離開蔣萬安團隊？」接著林楚茵點名蔣萬安團隊內的政治世家，直言根本是集合「政二代」、「政三代」、「政四代」之大成，也算是政壇奇蹟，是不是也要退選、離開政壇？蔣萬安如果不想回應政四代，「請即刻滴血認親，難道要保密30年？」

▲▼民進黨立委許智傑公布國民黨縣市長候選人及台北市長候選人蔣萬安競選團隊成員背景。（圖／許智傑辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑公布國民黨縣市長候選人及台北市長候選人蔣萬安競選團隊成員背景。（圖／許智傑辦公室提供）

針對綠營質疑「一堆政二代」，蔣萬安7日受訪回應，團隊的名單，都是經過民意洗禮、民眾投票選出來的民意代表，都是透過自己努力問政的表現，得到民眾的肯定，「這跟陳時中的團隊完全不同」。

蔣萬安強調，而且他的團隊，也絕對不會遮蔽自己的家庭背景，也不會因為被公布出在蔣萬安的團隊而氣得跳腳，更不會將他們名單塗黑或是封存，更不會說這是機密。

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