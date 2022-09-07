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北市9／26才能掛競選廣告　「提前搭建」就違規！可按次罰5萬元

▲▼2022年市長、市議員、里長選舉得設置競選廣告物期間。（圖／台北市建管處提供）

▲2022年市長、市議員、里長選舉得設置競選廣告物期間。（圖／台北市建管處提供）

記者袁茵／台北報導

九合一大選投票將於11月26日登場，台北市街頭卻已處處可見參選人的競選廣告，但依照台北市競選廣告物管理自治條例規定，市長、市議員參選人的競選廣告設置期間為9月26日至11月25日，里長競選廣告物期間為10月26日至11月25日，提前懸掛均違規，遭檢舉將派員現場認定，並發函限期改善，否則處新台幣5萬元以下罰鍰，且得按次處罰。

中選會8月18日公告，2022年直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員選舉定於11月26日舉行投票，台北市建管處表示，依照「台北市競選廣告物管理自治條例」第5條第1項規定，市長、市議員候選人的競選廣告物設置期間為9月26日至11月25日，里長候選人競選廣告物得設置期間為10月26日至11月25日。

台北市建管處長劉美秀指出，廣告物若具有「參選人姓名」、「參選人號次」、「參選人圖像」、「競選項目或活動名稱」及「標語或標記」等3個以上的項目時，就屬於競選廣告物，為使候選人、民眾了解相關競選廣告物的規定，北市建築管理工程處網站上建置有「競選廣告物專區」做為宣導。

台北市建管處提及，依照現行「台北市競選廣告物管理自治條例」第11條規定，競選廣告物違反本自治條例第5條及第8條規定，得令使用人、設置人或設置處所所有人限期改善或補辦手續，逾期仍未改善或補辦手續者，處新台幣5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

劉美秀提醒，為樹立公職人員選舉的良好典範，各參選人請務必遵守競選廣告規定，建管處將依法執行清除作業並收取代拆費用，以還給市民一個安全、乾淨的市容環境。

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