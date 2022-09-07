榕錦時光園區開幕！保留日式古蹟還可體驗和服　柯文哲讚：一定大賣

▲原為日治時期「台北刑務所」官員宿舍的「榕錦時光生活園區」於7日正式開幕，現場有眾多質感風格品牌進駐，還可以體驗和服。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

榕錦時光生活園區7日正式開幕，該地原為日治時期「台北刑務所」官員宿舍，在台灣獄政史上佔有重要地位，2013年由台北市文化資產審議委員會重啟文資鑑定，以原貌保存修復、新增鋼構補強局部原貌等方式修復，並引進多元品牌進駐，打造新舊歷史共生共融的氛圍，提供民眾兼具遊憩與教育意義的休閒場域。

台北市長柯文哲7日上午到達大安區金華街「榕錦時光生活園區」，現場充滿熱情與活力和太鼓熊組鼓聲敲響老屋新生序幕，並由柯文哲、台北市文化局長李麗珠、榕錦時光生活園區營運團隊執行長白佩玉、再利用計畫主持人逸居股份有限公司執行長答允煦共同懸掛繪馬，為園區開幕及營運祈福。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲致詞時表示，台北市文化資產超過500處，是全國文化資產數量最多的城市，這些文化資產要修復是個大問題，北市府透過公私協力的方式進行修復，金華街原刑務所宿舍群歷經3年多、花費近2億元才完成，但這只是硬體的修復，將來如何長期營運，這才是最困難的地方。



柯文哲提到，北市推動老房子文化運動，現在也有相當成功的案例，像是陽明山的美軍宿舍群，目前北市有22處老房子被恢復，今年底預計還有2處老房子將完成修復開幕。



柯文哲說，金華街原刑務所宿舍群交通相當方便，位在中正紀念堂、東門、古亭三個捷運中心據點，也因為交通便利有達到一定的經濟規模，單從都市景觀的角度來看，他預期這邊一定會大賣，只怕未來生意太好影響到居民。

對於公私協力的合作，柯文哲指出，老房子文化運動計畫由公部門媒合民間單位投入台北市的文化資產保存、修復和活化等工作，藉由提供文資修繕費用可以抵免房屋租金、使用費及相關稅金等優惠措施，來吸引民間為北市文化資產注入新生命。

榕錦時光生活園區原為日治時期「台北刑務所」官員宿舍，原計劃在1994年拆除，經過一連串的都市時空發展與保存運動後，2013年由台北市文化資產審議委員會重啟文資鑑定，將7棟刑務所官舍與浴場登錄為歷史建築，並保護此區域內的老樹，同時將其原南側與北側的台北監獄圍牆遺跡列為市定古蹟。

經北市文化局主導，委託徐裕健建築師事務所以原貌保存修復、新增鋼構補強局部原貌等方式，最大程度修復建築原貌後，由逸居股份有限公司提出再利用計畫，引進多元品牌進駐打造新舊歷史共生共融的氛圍，為市民提供兼具遊憩與教育意義的休閒場域。

「榕錦時光生活園區」經公部門與民間企業共同協力，保留重要歷史文化場域、重現日式建築經典美感，也邀請海外首間「九州鬆餅瓦芙」、主打無毒蝦及永齡農場有機生鮮的養生推廣第一品牌「吉品養生」、冠軍咖啡「Simple Kaffa 興波咖啡」、人氣貝果「好丘」、質感親子品牌CiPU及Mom Bonbon、文青伴手禮「金錦町」等多家質感風格品牌進駐，試營運期間就造成轟動，成為熱門打卡新據點。

▼「榕錦時光生活園區」還可以體驗和服，圖為到場體驗的YouTuber「一樹」。（圖／記者袁茵攝）