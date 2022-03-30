元培醫大校園就博會31日登場　醫療院所搶人才

▲元培醫事科技大學「醫元復始」校園就博會將於31日登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

元培醫事科技大學「醫元復始」校園就博會將於31日登場，這是2022竹市校園就博會第3場，吸引70家醫療院所等廠商設攤、釋出約1,850個職缺。新竹市長林智堅表示，疫情影響更突顯醫療產業的重要性，各醫療產業正積極招攬醫事人才，鼓勵全國的青年朋友和求職者把握機會參加。

林智堅表示，新竹市防疫成績卓越，疫苗施打覆蓋率也是全國模範，在防疫工作上，從第一線醫療人員到研發疫苗的人員都是防疫的關鍵人物，而醫療產業、生醫及製藥產業招募專業人才更顯其重要性。市府積極結合學校資源及業界所提供的優質就業機會，讓專業人才投入就業市場，成為醫療產業蓬勃發展的生力軍。

勞工處長黃錦源表示，31日元培醫大「醫元復始」校園就博會，是2022竹市校園就博會第3場，醫療產業特色鮮明，參與的廠商包括臺大、慈濟、馬偕、中國醫等各大醫療體系，以及佳醫集團、佳特透析、特效堂藥品、歐陸集團等醫療保健及生物製藥產品檢驗大廠等，還有醫療保健服務、食品製造、環境衛生、餐旅及休閒等產業，如王品集團、海底撈、爭鮮、京元電子等，另外還有太平洋SOGO百貨、大魯閣及gogoro等知名企業，期待為畢業生開創多元化的職涯發展。

元培醫事科技大學表示，「醫元復始」象徵從疫情中景氣復甦、希望萌芽。學校擁有完整的醫護健康相關系所，培育出許多優秀的醫事人才，本次活動結合各系所舉辦的企業說明會，邀請各徵才企業介紹產業發展、未來趨勢及人才需求，更能精準招攬所需專業人才，協助同學們求職與就業，並與職場聯結，掌握就業趨勢，提升就業競爭力。另外本次活動特別舉辦「創業迷你市集」，邀請餐飲及文創等多種類型的創業攤位，讓同學與創業家近距離互動交流，提供創業諮詢，更加瞭解創業模式和開創職涯發展無限可能。

黃錦源表示，今(29)日恰逢青年節，4月份開始賈桃樂學習主題館、衣啟飛翔創客基地陸續開設線上及實體就業課程，5月起勞工大學專業職能課程接力登場，另外勞工處也辦理如自造者（makers）培育營、青年社會設計營及青年公部門職場體驗等，為青年進入職場預做準備。勞工處提醒青年朋友善用學習資源及早職涯規劃，想了解最新課程資訊或免費報名活動，請至勞工處官方網站查詢。