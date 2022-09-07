OPEN POINT會員訂閱ANA電子報　抽台日任一航點機票＋7%優惠

▲7-11會員在9月7日至10月5日間訂閱ANA電子報，就有機會抽中ANA台北－日本任一航點經濟雙人來回機票。（圖／ANA）



記者李宜秦／台北報導

全日本空輸株式會社（ANA）與7-ELEVEN聯合慶祝OPEN POINT累積1500萬會員，只要在9月7日至10月5日間訂閱ANA電子報，就有機會抽中ANA台北－日本任一航點經濟雙人來回機票。此外還有參加獎「ANA機票優惠代碼」，成功訂閱ANA電子報的OPEN POINT會員將收到一組優惠代碼，購買台灣－日本機票享7％折扣。

ANA表示，在9月7日至10月5日間，OPEN POINT會員每天可免費刮一次刮刮樂抽獎，扣2點換1張刮刮卡，一次可用10點換6張刮刮卡、100點可兌換60張刮刮卡，每日兌換無上限。有機會抽中iPhone、airpods等。

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此外，透過OPEN POINT APP遊樂園介面，OPEN POINT會員需同意訂閱ANA電子報，並至OPEN POINT會員中心填入正確會員姓名、出生年月日、電子信箱、身分證字號等就可抽獎，需為真實資料且缺一不可，才符合抽獎資格，中獎者將以E-mail通知並核對身份。

訂閱ANA電子報者，有機會抽中ANA台北—日任一航點經濟艙雙人來回機票、ANA FLYING HONU海龜機模型飛機、ANA時尚托特包。另外，還有參加獎「ANA機票優惠代碼」，透過本次活動成功訂閱ANA電子報的OPEN POINT會員，日後將收到一組機票優惠代碼，於ANA官網購買台灣 - 日本機票，可享票價7％折扣。