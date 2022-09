38歲日男靠「無所事事」養家　什麼都不做！到場1次現賺2100元

▲日本38歲男子森本祥司(Shoji Morimoto)提供「什麼都不做」的陪伴服務。(圖/路透,下同)

記者張寧倢/編譯

近年來逐漸出現一日女友、一日旅伴等新興出租服務,不過,日本38歲男子森本祥司(Shoji Morimoto)提供的服務卻是「什麼都不做」,無論客戶要去哪、做什麼他都會在一旁靜靜陪伴著對方,每次收費要價日幣1萬元(約新台幣2100元)。他不但將自己「無所事事」的能力變成一種服務,也靠這來養家活口。

根據路透報導,住在東京的森本祥司表示,自己4年來提供了約4000次陪伴服務,「基本上就是把自己租出去,我的工作就是客戶要我去哪,我就去哪,什麼都不做。」身材高瘦、相貌平平的他現在在推特上擁有25萬粉絲,這也是他的主要客源,大約4分之1是老客戶,其中一位甚至曾雇用他多達270次。

森本祥司說,他曾陪一名想玩翹翹板的人去公園,在火車站朝著車窗裡頭的陌生客戶微笑揮手送別,但他拒絕了搬冰箱、去柬埔寨的請求,也不接受任何性方面的要求。

日前,森本祥司陪著27歲女子琪達(Aruna Chida)坐在咖啡廳喝茶、吃蛋糕,偶有簡單對話。琪達是來自印度的數據分析師,她想在公共場合穿上印度傳統女性服裝「紗麗」,但她擔心這會讓朋友覺得尷尬,於是才找森本陪伴,「和朋友在一起我覺得我必須讓對方開心,但和出租者(森本)在一起時,就沒必要勉強聊天」。

▼森本祥司陪穿著印度傳統服飾的琪達坐在咖啡廳。

事實上,森本祥司過去在出版業上班時,經常被指責「無所事事」,所以他開始思考,「如果把自己『無所事事』的能力化作一種服務提供給客戶,會變成怎樣?」如今,他以「出租自己」為業,用這來養活妻小,雖然拒絕透露詳細收入,但他表示自己每天大約見1到2名客戶,在疫情爆發前每天約可見3到4人。

森本祥司說,人們常把他的「無所事事」視為有價值的,因為這種「什麼都不做」對他人而言是有用的,就算真的沒做什麼也沒關係,「人並不一定要以任何特定形式發揮『用處』。」

