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38歲日男靠「無所事事」養家　什麼都不做！到場1次現賺2100元

▲▼日本38歲男子森本祥司（Shoji Morimoto）提供「什麼都不做」的陪伴服務。（圖／路透）

▲日本38歲男子森本祥司（Shoji Morimoto）提供「什麼都不做」的陪伴服務。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

近年來逐漸出現一日女友、一日旅伴等新興出租服務，不過，日本38歲男子森本祥司（Shoji Morimoto）提供的服務卻是「什麼都不做」，無論客戶要去哪、做什麼他都會在一旁靜靜陪伴著對方，每次收費要價日幣1萬元（約新台幣2100元）。他不但將自己「無所事事」的能力變成一種服務，也靠這來養家活口。

▲▼日本38歲男子森本祥司（Shoji Morimoto）提供「什麼都不做」的陪伴服務。（圖／路透）

根據路透報導，住在東京的森本祥司表示，自己4年來提供了約4000次陪伴服務，「基本上就是把自己租出去，我的工作就是客戶要我去哪，我就去哪，什麼都不做。」身材高瘦、相貌平平的他現在在推特上擁有25萬粉絲，這也是他的主要客源，大約4分之1是老客戶，其中一位甚至曾雇用他多達270次。

森本祥司說，他曾陪一名想玩翹翹板的人去公園，在火車站朝著車窗裡頭的陌生客戶微笑揮手送別，但他拒絕了搬冰箱、去柬埔寨的請求，也不接受任何性方面的要求。

日前，森本祥司陪著27歲女子琪達（Aruna Chida）坐在咖啡廳喝茶、吃蛋糕，偶有簡單對話。琪達是來自印度的數據分析師，她想在公共場合穿上印度傳統女性服裝「紗麗」，但她擔心這會讓朋友覺得尷尬，於是才找森本陪伴，「和朋友在一起我覺得我必須讓對方開心，但和出租者（森本）在一起時，就沒必要勉強聊天」。

▼森本祥司陪穿著印度傳統服飾的琪達坐在咖啡廳。

▲▼日本38歲男子森本祥司（Shoji Morimoto）提供「什麼都不做」的陪伴服務。（圖／路透）

事實上，森本祥司過去在出版業上班時，經常被指責「無所事事」，所以他開始思考，「如果把自己『無所事事』的能力化作一種服務提供給客戶，會變成怎樣？」如今，他以「出租自己」為業，用這來養活妻小，雖然拒絕透露詳細收入，但他表示自己每天大約見1到2名客戶，在疫情爆發前每天約可見3到4人。

森本祥司說，人們常把他的「無所事事」視為有價值的，因為這種「什麼都不做」對他人而言是有用的，就算真的沒做什麼也沒關係，「人並不一定要以任何特定形式發揮『用處』。」

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