「廣播移車」致7住戶溺斃停車場！負責人喊冤卸責：我又不是蠢蛋

▲慶尚北道浦項市南區仁德洞公寓地下停車場遭洪水灌入，消防人員救出39歲全姓住戶。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

颱風軒嵐諾登陸南韓，為東南部帶來災情，其中慶尚北道浦項市時雨量更高達110.5mm，淪為此次颱風重災區，某公寓大樓的住戶更因聽信廣播前往地下停車場移車，不幸遇上灌入停車場內的洪水，最後導致7人死亡。事後，外界將矛頭指向負責廣播的公寓管理員，不過他卻喊冤卸責，「我又不是蠢蛋！」

根據韓媒《News1》，慶尚北道浦項市南區仁德棟W公寓大樓地下停車場昨（6）日上午6時30分，該棟公寓管理事務所所長A某對住戶廣播表示，「軒嵐諾帶來的強降雨恐讓愛車遭受損失，因此懇請將愛車（從停車場）移至戶外」，之後開始有住戶陸續前往地下停車場挪車。

該地下停車場長150公尺、寬35公尺、高3.5公尺，當時停放約120台車輛。不過，瞬間的豪大雨導致洪水整個灌進停車場，消防當局則於該日上午7時41分接獲119報案，對方在報案時表示無法與前往停車場移車的居民取得聯繫。

該名公寓管理事務所所長A某事後於6日接受某媒體採訪時為自己喊冤，「洪水氾濫整個淹進來，導致了這場天災異變，最後變成了我廣播，害得人們被水淹沒......我廣播，難道我是蠢蛋嗎？水灌進來卻廣播叫人去移車？」

A某解釋當時情況，「在我廣播的時候還沒有大礙，地下停車場的排水泵浦正常運作，沙灘也很正常。因為地下停車場尚未出現淹水跡象，我才廣播讓大家去移車。那個時候排水泵浦正常運作，水根本不會灌進來，我才不會料想到水會灌進來。」

A某為自己喊冤，「難道居民們在我廣播後就會馬上下來嗎？並沒有好不好，大概都得花10至20分鐘以上，在那之間洪水才整個灌進來。其實我也感到相當悲痛。」

據悉，消防當局動員所有可用的裝備與人力前往救援，甚至還獲得海軍陸戰隊1師團搜救隊的協助，6日晚間8時15分救出39歲的全姓男助戶、晚間9時41分救出52歲的金姓女住戶，兩人獲救時尚能維持意識，不過另外7人被發現時早已停止呼吸心跳。

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