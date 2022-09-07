秋節想吃烤肉又怕太負擔　營養師提醒先烤蔬菜、肉類、全穀類

▲許多民眾中秋節會應景烤肉，南投衛生局提醒民眾注意低油、低糖、低熱量攝取原則。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者高堂堯／南投報導

中秋佳節將屆，也是家人朋友聚會烤肉、吃月餅賞月的時刻，若不注意均衡飲食，容易造成營養攝取不均及腸胃不適等問題；南投縣衛生局呼籲依照「我的餐盤」均衡飲食原則，聰明選擇秋節食材，避免攝取過多熱量、肉類、脂肪，並搭配運動消耗多餘熱量，尤其是市售月餅熱量多半偏高，購買前應先看清營養標示，以低油、低糖、低熱量、與家人一起分享並控制份量為原則。

南投縣社區營養推廣中心營養師賴仁傑說，近期配合中秋時節到社區開課，與長者分享運用「我的餐盤」概念，及選擇應景食物的方式；一位張媽媽表示，去年中秋節小孩孫子都回來，連續幾天都大魚大肉，不但消化不太好，體重似乎也增加了，詢問如何選擇食材及搭配才能讓烤肉聚餐也能營養又沒負擔。

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▲▼南投衛生局提醒民眾注意中秋連假攝取低油、低糖、低熱量。（圖／南投縣政府提供）

賴仁傑解說，烤肉食材可挑選脂肪含量較低的肉類，如雞胸肉，若想吃三層豬肉，可選薄片少肥者、烤完瀝乾油後搭配生菜葉吃，減少脂肪攝取，海鮮可挑選新鮮蛤蠣、魚、蝦子等，並注意保存溫度和保鮮。

賴仁傑也提醒，許多人喜歡先從香氣撲鼻的香腸、培根、甜不辣開始烤，但這些加工食品可能添加更多糖、鹽、香料、防腐劑或人造甜味劑的加工食品，應儘量避免選購食用，否則不利改變腸道微生物的組成、長期食用容易有致癌風險；市售烤肉醬則鈉含量高，建議將醬汁稀釋或自製烤肉醬，如添加檸檬、水果、醋、香草等，調味成健康少負擔的沾醬提味。

賴仁傑建議可改變順序：先從蔬菜類及新鮮肉類互相搭配開始烤，再烤全穀類（玉米或地瓜），半飽後自然會減少攝取加工食品類；另烤肉易造成蔬菜攝取不足，可以金針菇或絲瓜加蛤蠣，佐以青椒、香菇、筊白筍等，及烤玉米或地瓜等未精製全榖雜糧，並搭配當季水果，如梨子、火龍果、百香果等，增加膳食纖維攝取量。