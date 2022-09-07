通訊錄外流曝「政二代聯軍」？　陳時中批偷窺：大家都從基層做起

▲陳時中今天上午參訪月嫂訓練班。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長候選人陳時中團隊通訊錄，質疑競選團隊是「政二代」聯軍。不過，陳時中7日上午受訪說，如果蔣萬安團隊要用偷窺的手法就讓他們做，但其團隊不做這種事，並強調所謂「政二代」是在講不當庇蔭，但自己團隊政治人物的小孩，都是從基層做起，跟所有人都一樣。

陳時中今天上午參訪台北市月嫂訓練班，由資深護理長手把手教學如何幫嬰兒洗澡、餵奶。陳時中會後受訪表示，大家在選舉時都有自己的策略，但是透過公布資料的方式不是恰當的手法，每個團隊做自己團隊應該做的事情，他們團隊用偷窺、公布是他們的手法，就讓他們去做，「我們自然有相關的法律專家」，但自己團隊不做這種事情，而是要循著政策、關心民生這樣的角度把事情做好。

陳時中也說，團隊裡面沒有所謂的「政二代」，因為大家在講所謂的「政二代」，是指政治的第二代突然一下子就跳脫他本來的位置變得很高，如果其團隊有政二代，或者政治人物的小孩，都是從基層做起，跟所有人都一樣，都是來練習、觀摩，大家攻擊「政二代」是批評其超乎所展現的能力，突然跳到比較高的位置，受到父母的庇蔭，是在講不當庇蔭，而不是說政二代就不能從事政治活動。

競選團隊發言人莊瑞雄說，總部的態度非常簡單，任何競選陣營都沒有權力可把非關公益的個人隱私外流，哪怕是蔣家家族成員個人的隱私，其團隊都沒有權力去揭露、做不當利用，蔣萬安該回答的是這個，透過不正當的方式來做競選，相信社會大眾應該不會認同。

另針對徐巧芯說，她手上的資料不是內鬼而是內鬥，內鬥多嚴重她手上就有多少資料，對此，陳時中競選團隊發言人林楚茵表示，團隊大家都是團結合作的，沒有所謂內鬼、只有外賊，外賊不要迴避是用什麼樣不當手法拿到這些資料，應該好好公布，是用什麼樣不當的方式來入侵其競選總部？

林楚茵說，對於競選團隊裡面在基層一起打拚的工作人員，「請蔣萬安陣營不要隨意的貼標籤，我想反問的是，蔣萬安你自己又是政幾代？」蔣萬安現在正在利用蔣家給他的庇蔭來爭取市長，他才應該先回應國民黨議員的提問。