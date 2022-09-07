陳時中提坐月子補貼3.6萬　今訪月嫂訓練班自豪「很會換尿布」

▲陳時中今天在資深護理長指導下，學習最新「帶娃」知識。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

自稱「新手阿公」的民進黨台北市長候選人陳時中日前公布社會福利政見，拋出坐月子產婦補助3.6萬元、新生兒育兒指導員制度等政策牛肉。他7日上午訪問月嫂訓練班，自豪經常幫孫子換尿布、餵奶，已經做得很熟練，並強調如今家庭結構改變，新手爸媽需要有專業協助，讓生養更安心。

陳時中今天上午參訪月嫂訓練班，由資深護理長親自教學，示範如何幫嬰兒洗澡、餵奶、換尿布，陳也坐在一旁仔細聆聽，不時與團隊發言人林楚茵小聲討論。

陳時中致詞時表示，家庭結構在改變，從過去一代一代傳承育兒方式，現在則要到月子中心，他認為有專人、相關課程協助新手爸媽很重要，也許可以把今天的教學內容拍成影片讓民眾看，同時透過實作，由月嫂在旁邊指點一、兩次，新手爸媽慢慢學、學會了就不怕，讓生養更安心。

陳時中受訪時透露，雖然幫嬰兒洗澡他不太熟，但經常幫孫子換尿布，還算熟練，今天也學到新的餵奶知識，跟以前學的角度不一樣要「喬」一下。

至於陳時中近期行程多元，被國民黨台北市長候選人蔣萬安批評「人設玩過頭」，陳時中說，他一直在強調，市長就是一個父母官，從小到大，所有的事情、市民的小事大事，都是市長的大事，所以沒有所謂人設的問題，他是關心每一樣需要關心的事情。