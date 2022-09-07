「教育是我施政重點」柯志恩首波政見曝　3大主軸推托育專責單位

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（7日）召開「選擇柯志恩，高雄教育一百分」教育政見發表會，會中提出12項教育政見，首波教育政見將以孩子與家長為主。她強調，教育絕對是她施政最大的重點，因為「再苦也不能苦孩子」，即使高雄市民每個人現在背負8.9萬負債，但在經費優先次序上，還是能夠更著重在教育這塊，更重要的是花在刀口上。

▲柯志恩今舉辦教育政見發表會。（圖／記者賴文萱攝）

今日記者會包括國民黨高雄市議會總召童燕珍、高雄市市議員黃柏霖、高雄市兒童教保協會常務理事陳俊良出席，共同為柯志恩教育政見背書。柯志恩在會中提出12項教育政見，首波教育政見將以孩子與家長為主，並宣示讓教育專業的柯志恩來擔任市長，一定能帶給高雄學生和家長更好的教育品質、一起拚高雄教育的好日子。

▲柯志恩教育政見發表會，國民黨高雄市議會總召童燕珍、高雄市議員黃柏霖、高雄市兒童教保協會常務理事陳俊良出席，共同出席為她背書。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩在發表教育政見時重申，她今天提出這些關於教育更細緻的規劃，只是希望高雄教育能變得更好，不能每次她講什麼，教育局就說她在唱衰高雄，她一直都肯定所有人重視教育，因為沒有人會忽略這一塊。

「教育對是我施政的最大重點」，柯志恩表示，再苦也不能苦孩子，所以即使目前高雄市民每人背負8.9萬負債，但還是有辦法在優先次序上，以不大量排擠其他項目原則上，更加著重教育這塊，更重要的是要花在刀口上，身為市長角色，這件事情絕對是有辦法做到。

▲首波教育政見，柯志恩共提出3大主軸12項政見。（圖／記者賴文萱攝）

首波教育政見，柯志恩共提出3大主軸12項政見，包括：「學前教育我來顧」、「數位英數拚國際」、「偏鄉教育更公平」。其中「學前教育我來顧」，將透過「托育發展要專責」、「幼托環境符需求」、「孩子留園有補助」、「師生比率顧品質」來實現。柯志恩表示，托育部分，將成立專責單位托育發展科，處理高雄的整體托育發展，顯示她的重視與決心。

幼托環境的部分，將盤點市內托育及幼兒園分布，滿足社區實際需求，以解決目前幼托資源患寡又患不均的困境；至於目前幼兒園延長照顧服務補助有落差的問題，承諾將不分公私幼，全年全額給補助；另外，許多幼教老師及家長關心的幼教師生比的問題，將透過提高學費補助，落實調降師生比，以提高幼教品質。



「數位英數拚國際」部分，柯志恩也將以「程式教育不能等」、「雙語計畫再提升」、「數理學習更強化」、「班級人數要精簡」來提升孩子競爭力。





▲「教育對是我施政的最大重點」，柯志恩表示，再苦也不能苦孩子。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩強調，程式設計已被各國認定為開創國家競爭力的重要能力之一，所以應從小普及程式教育，她將成立「程式教育專案辦公室」長遠規劃發展；雙語教育部分，她認為師資培訓最關鍵，將加速本土及外籍英語師資培訓，並確保外師教學品質，開辦雙語獎勵措施，以鼓勵學校及教師深化雙語教學。

此外，為強化孩子數理能力，擴大線上學習計畫，積極串連公私立國中小，建置數位學習網；同時為配合高雄產業轉型，培育產業預備隊，將把高中職作為產業養成基地，透過市立高中職由現行每班35人逐年調降至30人，以落實精緻化教學。

▲柯志恩教育政見發表會。（圖／記者賴文萱攝）

最後，「偏鄉教育更公平」部分，柯志恩提出將透過「師資整合齊幫助」、「公私協力助偏鄉」、「資訊科技補落差」、「自造教育來相助」來彌平教育資源落差。

柯志恩表示，她將建構「課外學習支持系統」，整合相關師資，提供學生課外學習機會；並積極媒合企業與大專院校認養市內偏鄉及原鄉及非山非市學校，共同挹注教育資源；同時引入資源完備視訊設備，補助教師進修，以發展多元教學模式，彌補城鄉教育落差；並透過擴大舉辦自造教育營隊來厚實偏鄉孩子多元素養培育，幫助孩子開發更多的潛能與興趣，為高雄儲備下個世代的在地人才。