女兒入陳時中團隊遭酸政二代　徐國勇反嗆：蔣萬安是第幾代？

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中團隊遭爆料是政二代聯軍，包含內政部長徐國勇女兒、法務部次長蔡碧仲女兒、前考試院長姚嘉文女兒等，都在其中。對此，徐國勇7日受訪時回應，女兒並沒有去競選公職，也沒有去競選民意代表，所謂的二代是怎麼來的？如果是只要曾經從事過公職者的子弟全部叫二代的話，「那蔣萬安是第幾代？」

徐國勇說，他要向大家來報告，政二代的定義是什麼？他女兒已經30幾歲，大學畢業已經10年，她在大學是政大政治系的，「我想她畢業後從事他的工作，這是她的權力，也是年輕人在各個方面的努力」。

「政二代的定義是什麼？我不太了解。」徐國勇說，女兒並沒有去競選公職，也沒有去競選民意代表，所謂的二代是怎麼來的？如果是只要曾經從事過公職者的子弟全部叫二代的話，「那蔣萬安是第幾代？」

徐國勇直言，用這種方式在選舉、講這些沒有意義，而且對年輕人是一個打擊，「我也不客氣地講，講政二代的時候，蔣萬安的團隊多少是政二代？為什麼不提一下？所以我覺得這個就沒意義，不要把選舉帶到這些無謂的爭議上」。

徐國勇強調，「我的女兒並沒有參與選舉，也沒有選公職，她做她的工作，這樣就叫二代，那永遠講不完」，可能政三代、政四代、政五代，國父的後代是政幾代？

徐國勇說，不要用這種方式，為了選舉，隨便給年輕人安上一個莫名其妙的名稱或稱謂，這樣不好，「這樣是打擊年輕人，先把政二代定義搞清楚後，再來講什麼是政二代」。