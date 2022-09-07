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中秋首波車潮明湧現！國5恐連塞15小時　「類停車場路段曝」

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲中秋連假國5難逃塞車。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假9/9週五開跑，明天將湧現首波車潮，國5預估一早9時就有南下車潮，要到午夜才紓解，恐怕連15小時都車多壅塞，西部國道則預計下午4時後開始塞車，明天國道將有3大易塞路段，最塞的一天將是連假首日，交通量上看平常1.3倍，國道有6大地雷路段。

根據高公局預測，明天國道將出現首波返鄉和出遊車潮，國道有3大易塞路段，包括國1南下楊梅到新竹、國3南下土城到關西、國5南下南港系統到頭城。

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高公局交管組長卓明君表示，明(9/8)天為連假前一天，交通量上看112百萬車公里，有假日規模，比平日增加2成多，但因車流分散白天時段，雖明顯交通量增加，但不至於過度嚴重壅塞，國5上午9時後就會車多，下班時段也會在有一波，要到午夜和隔天凌晨後才會紓解；西部國道預估下午4時後車潮湧現，加上下班車潮，新竹等路段明顯車流會更加壅塞，提早發生時速低於40公里等情況，晚間8時後紓解。

▲▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

▲中秋疏運期間國道疏運措施。（圖／高公局提供）

卓明君指出，中秋連假最塞的一天在連假第一天9/9，西部國道預計上午6點或7點後車輛增加，國5則是自凌晨5點多就會有明顯車潮，往花東車輛會比較早出現，國5主線維持40到60公里時速，預計下午4點後紓解，第一天交通量最大，上看117百萬車公里，去(110)年中秋車流受疫情影響，今年中秋將回到過往連假規模。

高公局預測，連假首日(9/9)將有6大地雷路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國1北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰，以及國5南向南港系統-頭城。

連假第二天(9/10)國道雙向則有14處易塞路段，其中國5將湧現首波北上收假車潮，宜蘭到坪林將自上午11時塞到午夜24時，恐連塞13小時，國5從宜蘭北上到坪林要花平常7倍時間。連假最後一天(9/11)則有9處易塞路段，國5北上將自上午9時塞到晚間20時。

▲▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

▲▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

▲▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

高公局提醒，高速公路1968 App可提供「旅行時間預測」、「路況播報」、「路況事件推播」及「替代道路旅行時間」等服務，民眾若欲查詢未來100日內之出發時間，結果即包含出發時間之前1小時及後2小時內行駛國道的預測時間，也會建議當日最佳與不建議之出發時間。

若未選擇未來日出發時間，系統即提供當下行駛國道起終點交流道的預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊；另針對前方路況提供「路況播報」及「路況事件推播」服務，用路人可於行駛高速公路期間開啟「首頁/路況播報」功能，即可收聽前方3公里即時路況。

▲▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

▲▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

▲▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

另也可於「首頁/自訂推播」開啟「路況事件推播(LBS)」，即可於特定範圍內主動接收前方路況，如管制、事故、散落物、壅塞、施工、服務區車位及天候等；如遇有前方壅塞情形，可進入「首頁/替代道路」單元查詢替代道路旅行時間，評估是否改道。配合中秋節連假，亦可進入「首頁/個人化設定(齒輪圖示)」，更換為中秋節風格背景。

▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

▲▼高速公路1968 APP功能。（圖／高公局提供）

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