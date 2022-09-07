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雪隧「七彩情境燈」恐誘發癲癇！高公局拍板暫緩　單色模式照試辦

▲▼雪山隧道中秋連假試辦情境彩色燈光。（圖／高公局）

▲雪山隧道中秋連假試辦七彩燈光模式將暫緩。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

高公局昨(9/6)宣布國5雪山隧道將在中秋連假3天試辦情境彩色燈光，減少駕駛人視覺疲勞，包括春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色，不過卻引發癲癇患者家屬質疑可能誘發癲癇，高公局今緊急聯繫醫師和專家，拍板結論出爐前，中秋暫緩試辦七彩燈光，但單色模式則照常。

考量雪山隧道環境單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，高公局參考國外隧道案例，運用色彩心理學之視覺感受，於隧道雙向之照明內部區各規劃1處試辦安裝情境彩色燈具，並以四季變化概念進行設計規劃，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式，讓隧道環境富變化性，降低駕駛者焦躁感及疲倦感，情境彩色燈光中秋節連假正式啟亮。

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不過卻有不少民眾質疑看起來超暈，吐槽「通往另一個世界的隧道嗎」、「雪隧大舞廳，油門摧落企」，另有癲癇患者的家屬指出，七彩燈光恐誘發癲癇，無論癲癇患者是否在駕駛座上，都會造成危險。

▲▼雪山隧道中秋連假試辦情境彩色燈光。（圖／高公局）

▲雪山隧道中秋連假試辦情境彩色燈光，圖為單色模式。（圖／高公局）

高公局北區養護工程分局坪林交通控制中心主任藍如萍表示，今上午有民眾和團體在網路上提出相關反映，高公局也接獲民眾意見，因此今上午緊急聯繫醫療專家和學會，尋求專業意見，專家雖願意提供協助，但迄今還沒有定論。

藍如萍指出，在結論出爐之前，目前已決定中秋3天連假試辦期間，先暫緩七彩燈光的試辦，但單色模式仍會照常，南下隧道將自9月9日週五上午5時開始，每小時點亮一個顏色，點亮10小時，北上隧道則是上午10時開始，每小時更換一個顏色。

藍如萍表示，主要是因為經搜尋相關資料，並未發現有因照明單一彩色燈光引發癲癇案例，七彩燈光有疑慮則先暫緩，將先等中秋試辦3天過後進行檢討和評估未來燈光模式。

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