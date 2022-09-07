只想等次世代疫苗？學者憂9～10月「高風險族群」將日增逾2千人染疫

▲若想打次世代疫苗，也必須將等待時間造成的損失考慮進去。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心宣布，9月底將進貨次世代雙價疫苗，分2階段提供作為追加劑接種使用。不過公衛學者指出，在等待次世代疫苗時，也要考慮感染BA.5的機會，若錯失良機，高風險族群恐日增逾2千人確診，提醒決策者及民眾務必審慎思量。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，在考慮新世代疫苗決策食，必須把高風險族群列為第一優先考慮，因這些人疫苗施打時間較早，因此失效速度也較快；目前國內第一階段施打目標包括65歲以上長者、免疫不全者、長照機構住民。

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國內高風險族群約近250萬人會面臨疫苗選擇，究竟要打原始疫苗，還是選擇9月底即將進貨的新世代疫苗？陳秀熙表示，新世代疫苗僅能作為追加劑使用，因此，無論想不想等次世代，未施打基礎劑的族群仍應盡速接種，以預防中重症發生。

▲50至64歲元始追加劑抉擇。

陳秀熙指出，BA.1次世代雙價疫苗，在預防重症感染上，效果確實比原始疫苗好。根據模擬，若不考慮等待BA.1次世代疫苗的時間，重症率會降低一半，從2人降為1人。

「但現實環境觀點很重要！」陳秀熙說明，等待次世代疫苗過程中，也要考量BA.5不斷感染的可能性；若考慮損失，在打到BA.1次世代疫苗之前，高危險族群恐日增2363人確診，平均一天有10人重症。

若想等待BA.5的次世代疫苗，情況又會更為嚴重一些。陳秀熙說明，BA.5次世代疫苗，最快也要等到今年年底，但這過程中會錯失良機，屆時高風險族群每日感染人數會增至2950人，一天會有13人重症。

陳秀熙強調，若大家一定要等次世代疫苗，不僅對個人而言是種賭注，以族群觀點來看，損失一定更大。因此，仍鼓勵民眾將BA.1疫苗打完後，再來考慮BA.5疫苗；同時，他也呼籲決策者，務必將等待時間考慮進去，以防造成更多重症突破性感染。

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