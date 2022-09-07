學者估：9月中旬「單日確診破4萬」　BA.5佔比76%將成主流病毒株

▲陳秀熙推估，9月中旬單日確診數將突破4萬。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

記者楊晏琳／台北報導

昨（6日）本土確診3萬6707人，指揮中心表示，不排除今天飆破4萬，並預估年底前可能還有200萬人染疫；公衛學者則指出，BA.4、BA.5已佔比76%，國內單日病例數將在9月中旬重回4萬。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，BA.4、BA.5佔比隨著時間而有增加趨勢，自8月初的8%，一路來到目前的76%，即將取代過去流行的BA.2，成為國內主流病毒株。

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觀察與台灣疫情趨勢相像的紐西蘭，陳秀熙團隊預估，國內將在9月中旬達第一次高峰，每日新增個案數為42357人。不過他也強調，這些個案大部分都是輕症突破性感染，對50歲以下族群而言，是免疫保護力的最佳火車頭。

較為擔憂的是50歲以上的族群，陳秀熙表示，50歲以上年齡層，因BA.5感染率上升，中重症及死亡率也有上升趨勢。截至9/3，相較前2週，國內整體中症上升25%、重症上升42%、死亡率上升12%，大部分都是屬於未接種基礎疫苗者。

▲相較前2週，國內中重症、死亡率皆微幅上升。

陳秀熙指出，「破4萬」看起來雖然增加很多，但若都是屬於50歲以下、輕症突破性感染，對0～49歲年齡層，就會有中重症保護力，使中症下降；不過50歲以上族群就不一定。

此論點也可從近日疫情趨勢得證，陳秀熙指出，根據全國年齡別族群中症上升趨勢，0～49歲下降23%，50～64歲上升80%，65歲以上則上升23%。

重症方面，0～49歲持平，50～64歲上升24%，65歲以上長者上升52%；死亡率部分，0～49歲雖有上升，但幅度極小，50～64歲上升9%，65歲以上則上升7%。

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