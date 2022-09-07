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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一圖看懂「陳時中政二代團隊」　英系布局提前替陳建仁練兵

▲▼陳時中,吳思瑤,陳彥安出席《陳時中競選主視覺發布記者會》。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳時中的競選主視覺交由二兒子陳彥安設計。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中的競選團隊名單日前曝光，發現成員包括多位行政首長子女，「綠二代」色彩濃厚，而年底的九合一選舉也被視為2024年總統大選的前哨戰，陳建仁擔任陳時中競選總部主委，可說是提前練兵。

陳時中競選團隊陣容，包括行政部蔡舒景，是法務部次長蔡碧仲女兒、網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒、候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒、新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒、文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子、活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪。

▲▼陳時中團隊。（圖／記者崔子柔製）

▲陳時中競選團隊背景，點圖可放大。（圖／記者崔子柔製）

台北市前議員呂瀅瀅先前除了是徐國勇機要秘書，曾任柯文哲競選團隊士林北投總督導、台北花卉產銷股份有公司副董事長、民進黨中央評議委員等職，這次也加入陳時中團隊活動部。

上述名單中的「綠二代」，其父親不是英系就是支持小英人士，此次選局不僅是這些綠二代想進入政壇的試煉，也是2年後大選的前哨戰。

根據《中時新聞網》報導，目前副總統賴清德是角逐2024最被看好的人選，不過陳建仁入黨被視為蔡英文的活棋，又擔任陳時中競選部主委，幫民進黨打仗，也為英系拚搏，自己也能從選舉實戰汲取經驗。

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