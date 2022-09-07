陳時中新人設！化身桌球高手還「約戰陳信安」　網驚：阿中宇宙擴張

▲陳時中邀請桌球國手鄭怡靜對戰。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中日前提出「公廁三寶」政見，不只宣傳片偷窺畫面引發爭議，臉書發文內容和俏皮動作打扮也被質疑人設崩壞，不過近日他分享與桌球國手鄭怡靜對戰畫面，更規劃合體「台灣飛人」陳信安，讓不少網友認為是在「更新人設」，引發討論。

陳時中5日在臉書發文表示，自己其實是桌球愛好者，因此特地邀請鄭怡靜來做對戰練習，最終他在對方的拍下拿到了寶貴的一分。事後陳時中除了跟鄭怡靜學習桌球技巧，還向高雄市長陳其邁下戰帖，希望能進行一場友誼賽，「萬一打不過癮的話，我就與其邁北高合體，組成雙打搭檔，挑戰莊智淵和鄭怡靜。」

▲陳時中6日上午本計畫要到新生高架橋下打籃球，但卻遭管理員以「行政中立」為由拒絕。（圖／記者呂佳賢攝）

除此之外，陳時中6日原本還規劃要與「台灣飛人」陳信安合體，赴新生橋下打籃球，推廣運動風氣。無奈到了現場後，因為門口貼有告示「行政中立全民得益」，還遭現場管理員阻擋進入，幾經協調未果，只能調整行程改先受訪，只在場外觀看、並未下場打籃球，最後提早結束活動。

針對陳時中近日增加不少「陽光行程」，不少網友也紛紛笑稱「讚，時中又加分了，不愧是人設隨時變動的時神」、「時鐘宇宙又多一個分身了」、「明天會不會變柔道高手」、「阿中多元宇宙」、「想不到選個台北市長，什麼都會了」、「時中宇宙又擴張了」，不過也有人批評「可憐 ，為選票當演員」、「東蹭蹭、西蹭蹭」。

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