囂張！黑衣人「近身恐嚇」新北議員　強討8千萬直擊

▲新北市議員劉美芳到餐會拜票時，遭多名黑衣人（箭頭處）跟蹤尾隨。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

選戰倒數，尋求連任的新北市議員劉美芳最近卻遭多名黑衣人騷擾恐嚇，對方自稱持有其父劉炳偉蓋章的8千萬元債務支票，要求父債女償，但劉炳偉2年前去世，劉美芳也拋棄繼承，因此不予理會，沒想到黑衣人竟開始跟蹤她，還在拜票行程當眾拍打她的看板，揚言讓她身敗名裂。劉擔心自己和服務處同仁的安危，已向新北市警局報案並申請隨扈，希望警方盡快揪出幕後黑手。

秀出黑衣人騷擾的照片，A先生告訴本刊：「他們很囂張，好幾次到服務處討錢，議員不理會，對方竟然變本加厲，不僅出言恐嚇，甚至還尾隨跟蹤，議員擔心遭抹黑，不願張揚，身為支持者，實在覺得很心疼！」

A先生口中的議員，是現任新北市板橋區議員劉美芳，43歲的她，出身板橋海山劉家，也是前立委、省議長劉炳偉之女，在此之前已完成議員三連霸，本想投入2020年立委選舉，但為了照顧罹癌的父親，放棄參選，無奈劉炳偉仍不敵病魔，於2年前過世，劉美芳今年再度投入議員選舉，尋求四連霸。

▲黑衣人（箭頭處）跟蹤劉美芳至家長協會餐敘現場，還當眾對她嗆聲。

A先生指出，今年6、7月間，有多名身上刺青的黑衣人，2度進入劉美芳的服務處，拿著一張自稱是她父親劉炳偉欠下的8千萬元債務支票「影本」，要求「父債女償」。但劉美芳發現開票時間是1999年，且無法確定父親印鑑真偽，對方也沒有任何合法債權憑證；加上子女早就對父親債務拋棄繼承，為何20多年後會有人出面討錢，令人懷疑其真實性，因此並未答應這些黑衣人的要求。

▲3名黑衣人拿著8千萬元債務支票影本，到服務處向劉美芳討錢。

不過黑衣人碰釘子後，開始變本加厲騷擾劉美芳，不但跟蹤她前往各個餐會及選舉場合，拍打她的看板示威，甚至當眾向她嗆聲要求還錢，否則會大肆宣揚、散布醜聞。不堪其擾、擔驚受怕的劉，為了自身和團隊的安全，只好報案尋求警方協助。

針對遭黑衣人恐嚇，劉美芳證實確有此事，目前靜待警方調查。劉美芳表示，黑衣人的行為已涉及《選罷法》意圖使人不當選，她嚴厲譴責這種潑髒水、恐嚇的惡質選風，呼籲選戰回歸正軌，停止以犯罪手段攻擊、抹黑，對於違法行為，她一定會循司法途徑捍衛權益。

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