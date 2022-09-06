嘉縣議員羅士洋「30萬交保」：長年為民服務　絕無涉及任何貪瀆

▲嘉義縣議員羅士洋（右）涉及工程弊案30萬元交保。（圖／翻攝自Facebook／羅士洋）



記者翁伊森、林彥臣／嘉義報導

嘉義地檢署日前接獲檢舉，指嘉義縣議員羅士洋涉及工程弊案，經搜查發現一工程土地遭非法掩埋事業廢棄物，涉及違反廢棄物清理法、貪汙治罪條例圖利等罪嫌。6日經檢察官複訊，交保30萬元，隨後羅士洋也發布聲明自清，強調長年為民服務，不求回報，絕無涉及任何貪瀆不法情事。

上週五嘉義地檢署偵辦「嘉義縣布袋鎮漁電共生農地非法回填廢棄物案」，民進黨籍嘉義縣議員羅士洋遭搜索，今（6日）上午九點半由律師陪同到地檢署報到，以30萬元交保。

羅士洋喊冤聲明指出，長年為民服務不求回報，絕無涉及任何貪瀆不法情事，一直很願意配合司法調查。

羅士洋還原上週五狀況表示，9/2上午檢調搜索時，本人外出沒帶手機出門，因此放在家中的手機遭到扣押，下午回家得知狀況後，主動請律師立即聯絡調查官請示檢察官，第一時間沒獲得回應，當天晚上再請律師打電話，經溝通後確認報到時間，從頭到尾沒有迴避沒有閃躲，坦蕩蕩願意接受司法調查。

羅士洋說，今日到地檢署接受偵訊，檢察官訊後諭知以新台幣三十萬元交保，當場向檢察官喊冤表示不願意交保，檢察官向本人解釋交保並不代表有犯罪，加上選任律師嚴庚辰再三勸說，最後不得已才同意交保。

羅士洋強調，「本人絕無涉及任何貪瀆不法情事，正值選舉期間，唯恐遭有心人藉題發揮，發此聲明已表清白」。

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