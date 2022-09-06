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內政部「造句哏圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈

記者柯沛辰／綜合報導

藝人楊丞琳一席「海鮮論」，引起台灣輿論熱議。內政部6日也在臉書造樣造句，宣導反詐騙，並列出7個「笑死」，但其中竟赫見一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯揶揄楊丞琳言論，引發網友正反議論。

內政部6日晚間在臉書表示，光是今年上半年，全台就破獲近1.3萬件詐騙案，呼籲民眾面對任何事都應保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，如此一來就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地回應詐騙集團：「笑死！」

為此，內政部在貼文中列出數種常見的「詐騙說詞」，並用「7個笑死」來造樣造句，依序是「ATM可以解除分期付款」、「點數可以援交」、「自稱美國將軍要來台結婚」、「飆股賺大錢」、「一頁式購物網站俗擱大碗」、「去柬埔寨一個月可以賺8萬」等。

不過，第七項造樣造句竟寫著「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯影射近日備受爭議的楊丞琳「海鮮論」，引發網友熱議。

▼內政部造句哏圖「7個笑死」，狠酸「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。（圖／內政部，點圖可放大

▲▼內政部「造句梗圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈。（圖／內政部）

許多網友紛紛留言，「第7點真的笑死」、「第七點夠時事」、「笑死，內政部在偷臭」、「內政部小編第一名」、「笑死，小編怎麼還不加薪」，還有人照樣照句「笑死，竟然有人整天說等他當上總統」、「笑死，居然有人覺得在家帶小孩很輕鬆」。

不過，也有人不以為然，留言批評「內政部格局就這丁點大？」、「原來台灣有窮人、知識不足的人，在主管機關眼中是一件笑死的事」、「這麼傷心的事，政府還在笑死，真難想像」、「最後一個真的很多餘」、「這就是領台灣人公帑的內政部」、「在修理老百姓這件事上，爐火純青」、「還以為在看什麼側翼粉專」、「政府機關帶頭帶風向？」

還有人批評，「內政部不要這樣低級的以訛傳訛好嗎？」、「台灣政府機關到底為什麼要把粉專搞的像什麼網紅一樣，每天都發一堆譁眾取寵的東西，看了整個都很尷尬…」、「政府部門帶頭檢討受害者，還以一個女星的個人言論來做政令宣導，社會上弱勢到連溫飽都有問題的人，吃海鮮對他們來說可能真的是奢侈的事情，這種言語何嘗不是傷害？」

其中，有網友造句反諷「笑死，竟然有政府直接發文嘲笑國民」、「笑死，內政部竟為了一個明星斷章取義」、「笑死，竟然有人兩個碩士學位被取消掉」、「笑死，一個疫苗資料要封存30年」、「笑死，台灣20年來經濟最好，還一堆人買不起房」、「笑死，ECFA糖衣毒藥居然到現在都還沒斷」、「笑死，你是政府耶。嘲笑一個女星？」

楊丞琳在浙江衛視節目《還有詩和遠方3》提到，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那」、「我在台北長大，但我是廣東人」。影片一出，立刻引發台灣網友熱議。

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