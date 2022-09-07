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徐國勇力挺小編「笑死」文　喊話外界：別隨中國打擊台灣

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀、陳家祥／台北報導

內政部日前在臉書宣導反詐騙，列出7個「笑死」，其中包括「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，暗酸藝人楊丞琳「海鮮論」，引發正反討論。內政部長徐國勇7日受訪表示，小編的貼文不是罵人，而是宣傳反詐騙，希望外界把真正意義看清楚，也喊話「不要隨中國打擊我們台灣」。

徐國勇表示，有人批評內政部臉書貼文是在批評特定人士，「不要先下這個定義」，要把真正意義看清楚，主要是在宣導反詐騙。

徐國勇也說，台灣國民所得三萬多塊美金，不會吃不起海鮮，再窮從小吃海鮮很正常，用這種方式攻擊台灣，而年輕人發揮創意利用這件事宣傳反詐騙，「我支持他們」。

楊丞琳因在浙江衛視節目《還有詩和遠方3》「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那」、「我在台北長大，但我是廣東人」等言論，引來各界討論。面對風波，楊丞琳目前對此還未有說明。

內政部臉書6日搶跟時事，表示今年上半年，全台就破獲近1.3萬件詐騙案，呼籲民眾面對任何事都應保持懷疑、仔細求證，並隨時注意最新的詐騙手法，如此一來就能一眼看穿其中不合理的地方，並帥氣地回應「笑死！」還列出7個例句，「笑死，竟然有人說ATM可以解除分期付款、笑死，竟然有人說點數可以援交、笑死，竟然有人自稱美國將軍要來台灣結婚、笑死，竟然有人說可以帶大家飆股賺大錢、笑死，竟然有人說一頁式購物網站俗擱大碗、笑死，竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬、笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」

▼內政部「造句梗圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈。（圖／內政部）

▲▼內政部「造句梗圖」酸楊丞琳：笑死，有人說在台灣吃海鮮很奢侈。（圖／內政部）

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