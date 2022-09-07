「海鮮是可以宴客那種」　沈政男挺楊丞琳：她說的是貧窮滋味

記者黃翊婷／綜合報導

藝人楊丞琳先前在大陸綜藝節目的一席「海鮮論」，近期於台灣掀起爭議。精神科醫師沈政男6日在臉書PO文緩頰，並以「貧窮的滋味」為標題，內容提到，「海鮮，是可以宴客那種啦，你平常吃的只是海產。」而楊丞琳的意思是小時候家裡窮，吃不起海鮮，長大後只要吃到海鮮，就會想到小時候那段困苦的日子，而且在過去的台灣，蘋果、哈姆（台式火腿）、汽水等等其實也都代表著「貧窮的滋味」。

▲楊丞琳在節目上的發言掀起網友正反意見討論。（圖／翻攝自微博）

沈政男提到，楊丞琳一句「吃海鮮是奢侈的在那」引發網路風暴，彷彿講了什麼大逆不道的話，但她的意思其實是指小時候家裡窮，吃不起海鮮，海鮮對她來說是一種貧窮的滋味，所以長大之後只要吃到海鮮，就會想起小時候那段困苦的日子，「貧窮的滋味有兩種意思，一是上述那種，也就是吃不起但嚮往，另一則是窮的時候一直吃。」

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沈政男表示，在更早以前的台灣，「貧窮的滋味」代表食物為地瓜和地瓜稀飯，因為那時候的白米飯不是窮人家能夠負擔得起的，吃蘋果在當時也是奢侈的事，只有生病或是送禮給人才有機會吃，就連哈姆（台式火腿）也是過年過節家裡才會買的食物，汽水則是參加喜宴、吃辦桌時才能喝到，「那時候辦桌，不像現在都是海鮮，只要有大封、炸雞翅、米糕、雞湯，就是人間美味了。」

▲沈政男認為海鮮真的比其他食材貴很多。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

「大家吃海鮮，確實是比較後來的事情，因為，就真的比較貴，而且貴很多啊！」沈政男指出，現代人在臉書PO文稱鍋燒麵掛幾隻白蝦就是海鮮，還有虱目魚、蛤仔湯、炸魷魚都算，根本不是奢侈品，但他不太能認同，「歹勢，你敢拿白蝦、虱目魚、蛤仔湯、炸魷魚來宴客嗎？海鮮，是可以宴客那種啦，你平常吃的只是海產。」

最後，沈政男直言，台灣四面環海，有人說是「海鮮王國」，但除了便宜的魚種，台灣人並不常吃海鮮，「因為就是不便宜啊，不是嗎？你上次吃到螃蟹，是什麼時候的事了？你點開外送平台，搜尋海鮮看看，可以跑出多少店家？很少，因為海鮮就是比較貴嘛！」

▲楊丞琳至今仍未正式回應「海鮮論」爭議。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

作家苦苓也曾在臉書PO文還原楊丞琳在節目上的對話內容，「請大家不要冤枉楊丞琳！」因為在節目中，楊丞琳是說自己小時候的家境不好，要吃到海鮮很困難，並不是指台灣人都很難吃到海鮮。前少女隊成員王思涵也跳出來力挺，心疼楊丞琳因此被出征，氣得直說「為什麼台灣人永遠只會欺負台灣人？」

不過，也還是有部分網友不買帳，反指大家之所以會這麼生氣，不是因為海鮮論，而是「她生在台灣，卻說自己是廣東人」。然而，楊丞琳在「海鮮論」風波發生之後，至今都沒有正式對外回應，但她6日因工作現身北京機場，隔著口罩「零笑容」和粉絲打招呼，心情似乎受到影響，讓喜愛她的粉絲相當心疼。

● 本文獲得醫師沈政男授權。