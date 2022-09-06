8個月提告937案...林義傑誘捕盜版手法曝　檢批「癱瘓警察機關」

▲林義傑成立公司以企業化方式經營訴訟業務，涉嫌包攬訴訟等罪嫌。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

超馬好手林義傑涉嫌成立「真相公司」，取得《金派特務》等影片授權後，上傳P2P網站分享，誘捕下載影片的網友，然後交由曾任檢察官的鄭遠翔等律師，撰寫訴狀告上警局，等被告網友前去尋求和解，台北地檢署依包攬訴訟等罪起訴，並痛批林義傑等人提告近千件，獲利90萬元，癱瘓警察機關，而鄭出謀劃策、濫用專業，請求法院對林、鄭等人從重量刑。

起訴指出，拍過紀錄片《一萬公里長征》的林義傑(改名林瀚駩)，因為就讀政大法律研究所在職專班，得知有影視公司會委託他人用bt分享軟體抓盜版，根據IP位置提告進而要求網友支付和解金，獲利頗豐，因此透過經營科技公司的許仁泰介紹，找鄭遠翔諮詢。鄭遠翔提醒這樣抓盜版有違反《律師法》問題，但仍協助謀劃，林義傑再徵詢台大EMBA專班同學張耀騰律師等人意見後，製作簡報資料，向威視公司推銷查緝盜版業務。

2021年7月間，林義傑成立真相智財顧問公司，簽約取得威視授權《金派特務》、《角落小夥伴電影版》、《倒數反擊》等17部影片授權，9月再向香港甲上公司取得《疾凍救援》授權，然後由專人上傳影片到大陸的網站，誘使網友使用P2P下載。

▲檢察官痛批涉案律師濫用國家司法制度，濫用專業知識。（示意圖／pixabay）

真相取得下載影片的網友IP後，交由鄭遠翔等律師撰寫告訴狀並洽談和解事宜，總計2021年8月到2022年4月為止，共有937件告進警局，其中僅25件和解，如果有承辦警員希望取得更詳細的提告資料或說明，鄭遠翔就會以顧問律師名義，寫陳情信到督察室，濫用國家司法制度，使警員畏懼而不敢再質疑。

檢察官最後依包攬訴訟、違反《律師法》等罪起訴林義傑等6人，並痛批林、許和真相員工邱志偉3人以企業方式應營訴訟業務，癱瘓了台北市信義分局、警政署保二總隊等警察機關，嚴重妨害偵查量能及公務運作，張遠翔則是濫用專業知識，建請法院對他們4人從重量刑；至於另名涉案鄭姓律師以及余姓會計師等3人，因認罪獲得緩起訴處分。