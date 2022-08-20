沉寂1個月…恩恩爸「真相還沒結束」控告新北市府　國賠金額曝光

▲恩恩爸時隔1個月在臉書發文，表示已正式向新北市政府提出國賠求償1元。（圖／翻攝恩恩爸臉書）



記者蔡怡萍／綜合報導

新北市2歲男童「恩恩」染疫重症病逝，恩恩爸為追查延誤81分鐘送醫的真相，與新北市政府攻防不斷，已1個月沒更新臉書的恩恩爸，20日上午發文表示，已於8月16日正式遞出國賠申請，向新北市政府求償「新台幣1元」，希望藉此交由司法單位介入調查，以釐清真相、完成咎責。

恩恩爸表示，這些沉寂的日子裡和義務律師討論後，由律師在8月16日正式提出國賠申請，向新北市政府求償「新台幣1元」，強調是希望藉由司法的手段，交由公正司法單位協助拼湊出完整真相，並完成咎責的工作。

▲2歲童恩恩染疫重症病逝，恩恩爸為追查延誤81分鐘就醫的真相與新北市政府槓上。（圖／翻攝自當事人臉書）



恩恩爸說，相信新北市政府已經有收到申請書，需要在接下來1個月內進行回覆，他強調，他們夫妻倆的訴求不變，只要求傲慢的新北市政府「願意承認錯誤」，還給他們盼望已久的真相與誠摯的道歉。

他說「追求真相的日子還沒結束」，他持續收到各界的關心與許多網友的私訊鼓勵，他知道許多人同樣沒有忘記真相的重要性，並表達對大家的感謝。

恩恩爸感性地說，兒子恩恩雖然永遠停留在2歲的年紀，但也因為他的事件保護了其他小朋友，也因為引發了大家的關心，造成一些改變，以及對於確診就醫流程的改進，雖然如此，整個事件的真相，仍舊被封藏在新北市政府裡，他表示會繼續追下去。

最後恩恩爸提到侯市長曾說：「為人民拚一個好日子」，他感嘆說他們不求好日子，只想要平凡簡單的日子，即便恩恩已無法回到他們的平凡日子裡，他也期盼至少能擁有真相和咎責。