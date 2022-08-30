柬國警方指3台人互相殘殺　郭鴻儀「尊重但質疑」請政府查明真相

▲金邊警方調查研判3人應是「互相殘殺」無他人介入，台南市議員郭鴻儀表示「尊重」，但家屬仍希望政府協助查明真相，並協助家屬接回死者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚上發生槍擊命案，3名台灣人倒臥血泊中身亡，死者都來自台南，死因外界議論紛紛，惟金邊警方初步調查，研判應是「3人互相殘殺」，現場並沒其他人介入，台南市議員郭鴻儀表示「尊重」，但家屬仍希望政府協助查明真相。

根據柬媒VOD NEWS的報導，警方發言人索克塞哈(San Sokseyha)29日表示，他們發現了三具屍體，都在30歲左右，初步懷疑是「謀殺後自殺」，現場也發現了一把手槍。索克塞哈還說，3名死者中有2人身中多槍，而最後一個人則是頭部中槍，目前初步報告顯示3名死者生前是互相殘殺，沒有其他人介入，那位台灣人殺了另外2位台灣人，接著就自殺。索克塞哈也指出，屍檢後死者遺體皆被送往Toek Thla的寶塔，警方目前正在尋找死者家屬。

因林、葉、程3名死者均是台南人，台南市議員郭鴻儀受葉、程家屬所託，代表家屬回應外界關心，針對柬國警方的說法，郭鴻儀受訪時對柬警說法表示「尊重」。郭指出，這是柬國警方調查的說法，我們與柬國沒有邦交，也無司法互助，尚無法介入調查，所以對此說法只能「尊重」，但此一調查結果也值得質疑，因3位死者之間感情很好，這種說法，是不是會引發在台3名死者家屬之間的怨隙對立，家屬希望政府也能協助查明真相。

郭鴻議指出，無論這3人過往好壞如何，家屬最想要做的事，是儘快接回死者，讓這件事幕落幕，讓家屬早日回歸正常生活，畢竟比起照顧死去的人，照顧活著的人更重要。

郭鴻儀說，家屬仍是希望政府要有積極作為，將人蛇集團的首腦緝獲，不要讓台灣年輕人再受騙受害，並協助家屬接回死者生死相安。