快訊／連千毅稱賣假貨「只是代言」！遭移送新北檢　上銬畫面曝

記者閔文昱、黃彥傑／新北報導

知名直播主連千毅6日中午因涉嫌販賣爭議NFT商品遭部分民眾提告詐欺洗錢、新北地檢署指揮刑事局偵四大隊兵分多路到新北市蘆洲、五股，三重地區逮捕連千毅及涉及爭議詐財NFT商品的相關合夥人等4名男子到案，更查出大量名錶、鑽戒、iPhone手機都為假貨。刑事局訊後依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例將4人移送新北地檢署偵辦。

▲連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方初步檢視，連千毅限量NFT所聲稱贈送鑽石都是大陸的山寨人工鑽石，「GRA」也非國際知名主流的珠寶鑑定機構、iPhone13居然是展示用的塑膠模型機，賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品，市價都相當便宜。對此，連千毅偵訊時供稱，他只是代言，其餘部分均不知情。

刑事局指出，經查有包含Mini蝶女網紅等5名被害人購買多達22張，花費約61萬6千餘元購賣上述NFT，5月中卻在平台看到所購NFT遭無預警下架，且市場價格歸零。另外，連千毅多次在推銷NFT商品直播中聲稱，購買他的限量NFT可兌換包含GRA鑽石、賓利名錶、iPhone13、機車NFT賦能福利商品，但事後投資者想找連千毅經營的蘭庭精品兌換遭鉅，被害人不甘損失，Mini蝶在今年5月5日挺身到刑事局報案，怒控連千毅詐欺。

專案小組6日上午在新北市蘆洲逮捕連千毅，並在新北市三重區、台北市逮捕兩名楊姓犯嫌，中壢逮捕徐姓客服到案，警方晚間依觸犯詐欺、組織犯罪等罪嫌將4人移送。

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