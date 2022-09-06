張善政官網邀網友「分享善願」　最希望桃園改善的是這2件事

▲張善政競選官網邀網友「分享善願」。（圖／張善政競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政競選官網、5日晚間公布新的互動頁面，以「你的善願Ｘ善政實現」為名，邀請網友透過文字或與語音留下「善願」，除了會隨機顯示在地圖頁面上，內容也會蒐集整合，作為未來政見、施政的參考依據。而目前蒐集的「善願」中，大家最希望桃園升級的兩件事，分別是交通與觀光。

張善政競選官網於上月底公布，設計仍以競選主視覺為主軸，網域名稱「sango」 除了是「善哥」也是「善，go！」的諧音，希望支持者能夠幫張善政加油。5日晚間，進一步公布新的互動頁面，期盼能增加與桃園鄉親的連結，直接聽取大家的心聲。

互動頁面寫道，要讓每個桃園人更幸福，因此希望傾聽每一位市民的聲音，大家一起來！一人一句，表達對桃園的期盼，「你們許下的願望，交給我來實現。」至於「留下善願」的方式，除了文字之外，也可透過語音說明。

互動頁面開通後，湧進桃園各地鄉親留下「善願」。龜山區的Manson表示，「交流道附近的堵車問題能解決？」、楊梅區的Yam說，「楊梅交流道往中壢方向，沒有機車專用道，每天都在搏命跟汽車搶道，可以幫幫忙嗎？」、蘆竹區的大大「工廠附近的污染問題能夠解決」，觀音區的Jick則希望，「多多支持在地青農發展、發展桃園特色農作物。」

張善政競選辦公室發言人曾俊豪指出，張善政投入選戰以來，除了染疫在家隔離的那段時間，每天都10個行程起跳，為了多聆聽鄉親心聲，期間還推出「13區深耕行腳」、「議起相挺動起來」與「眷村固本列車」等主題系列行程。儘管如此，還是無法踏遍桃園13區的每一個角落，也因此，競選官網互動頁面就能扮演很大的作用。

曾俊豪表示，目前徵集的意見中，涵蓋的層面很廣，有人希望桃園能多一點綠地、解決停車問題等，但最多被提到的有兩件事，一是桃園的交通，除了各區內的交通路線，外縣市通勤族也有不少困擾；另外，則是觀光，很多鄉親都提到先前觀光旅次六都墊底、桃園被票選最難玩等事情，希望候選人上任後，能夠針對兩大「痛點」提出解決之道。

至於要如何留下善願？進入張善政競選官網（https://sango.tw/），點擊右上方「桃園善願」便能進入互動頁面，之後，選擇左下角「留下善願」，輸入暱稱、居住區域，便能用文字或語音方式，告訴善哥你心中的願景。這些「善願」會隨機出現在活動頁面的地圖上，讓鄉親彼此了解對桃園的心願。此外，也歡迎全台各地的好朋友一起分享對桃園的印象，大家一起說出對桃園未來的期望，一起為桃園的未來打拚。