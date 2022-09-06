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授旗Kolas　蔡英文：打破家族政治、讓花蓮不一樣

▲▼蔡英文授旗Kolas Yotaka花蓮誓師大會。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文授旗Kolas Yotaka花蓮誓師大會。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席、總統蔡英文6日赴花蓮舉行年底選戰的授旗誓師大會，親自授旗給黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，現場支持者熱烈歡迎。蔡英文致詞時說，希望打破花蓮的家族政治，期許Kolas跟榮耀花蓮隊的所有候選人們，能夠在「不可能中創造可能、開創新的花蓮」。

蔡英文致詞表示，花蓮選戰很辛苦，但「艱困，不代表不可能」。Kolas認真有能力，有完整的中央歷練、開拓的視野，更是一個有勇氣的人，「讓Kolas當縣長，將花蓮產業再升級、拚出多元市場，把最好的花蓮，行銷到全世界」。

「我們有信心要打破這裡的家族政治，把花蓮治理好、讓花蓮人感到光榮。」蔡英文說，從2008年上任民進黨主席後，從沒有忘記對花蓮人的承諾。這麼多年，民進黨派出的都是最優秀的候選人，我們執政後，對花蓮的建設也從來沒有打過折扣。

蔡英文提到，2010年花蓮縣立委補選的時候，民進黨派出條件最好的蕭美琴上戰場。雖然沒有贏下選舉，但蕭美琴開始深耕花蓮，那場選舉讓她印象深刻，幾乎全台灣民進黨人都到花蓮助選，全花蓮的支持者也全部動員，雖然沒成功，但那是一場讓人非常感動的選舉。2012年蕭美琴出任不分區立委後，她可以回到最熟悉的國際外交領域，但她選擇跟花蓮人站在一起，因為跟花蓮人在一起的感覺真的很好，

蔡英文說，這次民進黨再一次派出最好的人選，就是Kolas。她第一次見到Kolas的時候，是Kolas在桃園擔任原民局局長的時候，聽完Kolas簡報，她覺得Kolas非常能幹，未來一定是原住民非常有代表性的人物。後來，民進黨陸續提名她擔任不分區立委、行政院發言人、總統府發言人，這次民進黨派出的絕對是最佳人選。

▲▼蔡英文授旗Kolas Yotaka花蓮誓師大會。（圖／民進黨提供）

蔡英文說，花蓮這幾年確實應該要有些發展，但在地首長是否有心與花蓮共同努力，是非常重要的。所以，讓Kolas跟我們花蓮團隊一起來拚。Kolas將打造「連結世界的花蓮」，比照歐美日先進國家，整合縣內的交通、觀光和食宿，發展成一個便利的網路平台。

蔡英文提到，Kolas還有一個重要政策，就是要打造「農業升級的花蓮」，一方面要招商引資，讓更多企業來花蓮設廠；另一方面要發展智慧農業，建立在地的加工、冷鏈，跟運輸系統。

蔡英文表示，過去這幾年，中央持續布建花蓮的長照服務網，前瞻基礎建設計畫也編列預算，強化部落的文化健康站硬體設施。現在在我們原鄉部落長照服務、健康站做得非常好，很多年輕人回去有就業的機會，老人家得到更好的照顧。未來Kolas當縣長，她一定跟中央一起合作，把長照做更好。

另外，明年中央政府總預算，將創歷史新高，因為我們國家力量變大、GDP變大，有更多財政資源能投資國家。地方建設預算也增加，所以，要有個能幹的縣長，將建設做在花蓮人最需要的地方，讓花蓮有個發展的機會。中央已經準備好，願意跟地方一起合作，Kolas曾經當過立法委員、行政院發言人、總統府發言人，她當縣長，有行政院的支持，也會有總統府的支持。

蔡英文強調，選戰倒數81天，民進黨要用好的地方政策來說服花蓮人、用好的中央政績來爭取鄉親的支持。民進黨所有候選人和黨公職，都要全力衝刺，把民進黨的理念、和對花蓮的願景，一遍又一遍，講給花蓮的朋友聽。

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