「分身」與韓國瑜長太像？　柯文哲嗆林穎孟：眼睛跟大腦連結有障礙

▲柯文哲市政總質詢。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北城市博覽會於8月26日舉辦會前記者會，介紹北市府元宇宙願景，並由台北市長柯文哲與「虛擬分身」共同主持。無黨籍台北市議員林穎孟今拿柯文哲的「虛擬分身」，與前高雄市長韓國瑜的Q版人物做對比，認為兩者長得相像；柯文哲先是要林穎孟詢問比較正常的題目，再嗆對方「眼睛跟大腦的連結有障礙」。

柯文哲6日下午赴市議會備詢，林穎孟於投影片中放上2張柯文哲「虛擬分身」圖片，詢問柯文哲知不知道這是誰？但因為林穎孟放的柯文哲「虛擬分身」圖片一張瘦、一張胖，所以柯文哲回應「不知道這是誰，哪有胖跟瘦差這麼多的？這是怎麼弄的？」

而林穎孟稱是「角度問題」後，讓柯文哲再嗆「你們就是常常用不同角度看同一個人」、「唉！問一個比較正常的題目好不好？」

此時，林穎孟放上韓國瑜的Q版人物做對比，認為柯文哲「虛擬分身」是在跟韓國瑜致敬，因為畫風長太像。柯文哲則回嗆，「你問這個題目很奇怪，你也差不多點。」

林穎孟追問，為什麼要把「虛擬分身」放在城市博覽會中？柯文哲回擊，「我決定不跟你一般見識，我老實跟你講，我當到台灣大學外科教授，我跟你討論這題目，實在是受不了。」並不斷要求林穎孟問一些正常的題目。

柯文哲嗆聲，「你真的要聊這個？當你（林穎孟）的認知有障礙時候，不管什麼東西，你都看出有障礙的東西。」林穎孟質疑，柯文哲是不是在指人形看板有障礙，而柯文哲直接批評「我是說你的眼睛跟大腦的連結有障礙」。

▼林穎孟質疑柯文哲「虛擬分身」和Q版韓國瑜長太像。（圖／翻攝台北市議會直播）