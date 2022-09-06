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華航供1500份「防疫英雄餐盒」　9月2類人吃西餐有優惠

▲中華航空提供1500份諾富特飯店製作的「防疫英雄雙主菜餐盒」予鄰近地區的第一線防疫英雄。（圖／華航）

▲中華航空提供1500份諾富特飯店製作的「防疫英雄雙主菜餐盒」予鄰近地區的第一線防疫英雄。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

近兩年全球受到新冠肺炎肆虐，身處第一線的醫療人員可說是最辛苦的一群人，中華航空提供1500份諾富特飯店製作的「防疫英雄雙主菜餐盒」予鄰近地區的第一線防疫英雄，諾富特飯店也推出餐飲優惠活動，9月底前出示醫護工作證或防疫計程車駕駛證明，即可享有品坊西餐廳第二人半價，味坊中餐廳 8 折優惠。

「防疫英雄雙主菜餐盒」為諾富特飯店米其林主廚創新改良粵式經典名菜而成，「鎮江醋肉排」選用肥瘦相間的豬肉排，運用鎮江香醋和美極醬油完美比例調製的秘醬，大火燒製鑊氣逼人，外脆內嫩；「X.O.醬雞球」則使用主廚特製 X.O. 醬爆炒，再加入特製辣椒油，手工文火炒製 1.5 小時，鹹香夠味、肉質柔軟、肉汁豐厚。

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華航表示，應援逾 1,500 個「防疫英雄雙主菜餐盒」予鄰近地區的第一線防疫英雄，包含衛福部立桃園醫院、聯新國際醫院、台北市立聯合醫院仁愛院區、長庚醫院及天晟醫院等醫療院所與桃園機場疾管署北區運轉中心、航空警察局、防疫計程車隊及良福保全等國境單位。

諾富特飯店也特別推出餐飲優惠活動，9月底前出示醫護工作證或防疫計程車駕駛證明，即可享有品坊西餐廳第二人半價，味坊中餐廳 8 折優惠。

華航強調，將長期推動 ESG 永續作為，也響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神持續前進，下半年規劃一系列公益活動，特別要向醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線人員致意，對於防疫人員在疫情期間堅守崗位的辛勞以及付出，表達最誠摯的感謝，為大家加油打氣。

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