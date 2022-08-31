華航遭疑政治壓力向美購機　林靜儀：為後疫情經濟復甦做準備

▲民進黨團副幹事長林靜儀回應媒體提問。（圖／翻攝自民進黨團直播畫面）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議員葛理漢4月中訪台時曾表明，希望台灣採購波音787客機，而華航董事會臨時會30日通過採購16架波音787-9客機，交易總金額不超過46.08億美元（約台幣1416億元）。對此，民進黨團副幹事長林靜儀31日受訪表示，黨團會關注華航面對後疫情時代，全球經濟開始復甦，到底要做什麼樣的準備。

對於有媒體報導，華航採購波音787是迫於美方壓力，林靜儀今天上午在黨團記者會受訪說，她目前沒有收到這個消息，會去查一下，近兩年因為疫情整個航空、觀光產業非常的慘，而華航因為有貨機的關係，反而可以維持一定程度的營收，接下來在後疫情時代全球經濟開始復甦，黨團將會關注華航到底要做什麼樣的準備。

林靜儀說，她要藉這個機會說，接下來全球觀光、航空、商務等產業應該會開始復甦，台灣要趕快趁機抓緊機會，尤其是台灣在這兩年疫情中受到的傷害比較小，如何抓緊機會，以及面對國外觀光產業復甦，國內旅遊要做哪些準備，這部分希望藉此提醒政府要做準備。

此外，交通部長王國材今天上午受訪說明，事實上華航購機已經評估多年，最近才確定購買787-9夢幻客機，主要是針對飛機對營運貢獻有多大來做效益評估，這是長久的經營，不是因為短期壓力才購機，廣體客機汰換計畫從2018年就開始，因為疫情關係，去年又重新啟動，未來還有3到5年的交機時間。