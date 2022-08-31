美強銷波音787「華航全埋單」　交長：過去就評估選這機種、沒壓力

記者李姿慧／台北報導

美國聯邦參議員葛理漢4月中訪台時，公開向總統府表達盼台灣採購24架波音787客機，華航昨(8/30)宣布訂購16架波音787-9客機，引發外界質疑政治力介入。交通部長王國材今出席活動時受訪表示，華航選擇787_9夢幻客機是評估營運效益最佳，沒甚麼壓力，不會為了短期壓力做這樣決定，過去評估就選了這機種。

華航購機頻傳受政治力介入，2013年窄體客機汰換案啟動評估，當時處於空中巴士A320與波音B737選擇十字路口，就傳出美方多次施壓，隨後因波音連續發生重大空難，華航因此引進空巴A321neo客機，但仍加3架B777F貨機。

此次華航A330-300型客機汰換案，美方4月再度表態施壓，美國聯邦參議員葛理漢赴台拜會總統蔡英文時，直接要求「希望你們購買波音787」，總統府發布新聞時隻字未提，一度引發爭議，未料4個月後，華航宣布將訂購16架波音787-9客機，外界質疑政治力介入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材今出席台鐵教保中心啟用活動受訪時表示，華航購機已經評估很多年，最近才做個決定，將採購波音787_9夢幻客機，華航評估營運效益是最佳的，主要還是華航就營運和對公司營運幫助有多大來決定，也沒什麼壓力，飛機進來還是要長久經營，不會為了短期壓力做這樣決定，過去幾年評估裡面就選了這個機種。

王國材表示，華航廣體客機採購案自2018年就開始，因為疫情關係暫停，去年重新啟動，華航對於廣體客機評估是一直進行中，最近已經到了必須要決定的時候，因交機會有3到5年時程，所以現在必須做個決定，華航也因此做這樣決定。

疫情前因應運量成長，高鐵也規劃採購12組新車，不過當時傳出日方開價一組50億元天價，足足比現行車輛高出2.5倍，曾被形容「用飛機的價格來買火車」，高鐵購車案因此二度廢標，「日華議員懇談會」8/23也會晤總統蔡英文再表達希望高鐵購買日本車廂。

媒體今問及高鐵採購案，台灣是否也被吃得死死的？王國材表示，台灣高鐵現在就是使用日本系統，從系統相容性來看尤其機電，全世界軌道機電融合是很重要課題，高鐵公司跟日本也做過接觸，有些細節都在討論，同樣高鐵就它營運考量，包括機電相容性、採購金額等等，會做最好選擇。

▲交通部長王國材澄清，華航購買24架波音787客機未受政治壓力。（圖／記者李姿慧攝）